  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Заря добыла свою самую крупную победу в группе ЛЕ и повторила лучший еврокубковый результат
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря добыла свою самую крупную победу в группе ЛЕ и повторила лучший еврокубковый результат

Лига Европы
(2 голосов)

Приятная статистика

Заря добыла свою самую крупную победу в группе ЛЕ и повторила лучший еврокубковый результат
UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы на выезде одолела греческий АЕК со счетом 3:0. Это самая крупная победа луганчан в истории выступлений на групповом этапе. Ранее были победы только с минимальной разницей в количестве голов – 1:0 над "Атлетиком" (Бильбао) и 2:1 над "Гертой".

Кроме того, 3:0 – это повторение лучшего результата луганчан на международной арене. Ранее с таким же счетом "Заря" побеждала в Лиге Европы албанский "Лачи" (2014-й год) и бельгийский "Шарлеруа" (2015-й год). Но это было на этапе квалификации Лиги Европы.

После четырех туров текущей Лиги Европы "Заря" имеет три пункта и занимает четвертое место в турнирной таблице. На выход в весну сохраняются лишь теоретические шансы.

Новости еврокубков и Таблицы коэффициентов - в телеграм-канале >>>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Лига Европы
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
FCWROVY1 (Kyiv)
26.11.2020 в 21:58
Ще плюс 6 очків
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...