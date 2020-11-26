Заря добыла свою самую крупную победу в группе ЛЕ и повторила лучший еврокубковый результат

Луганская "Заря" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы на выезде одолела греческий АЕК со счетом 3:0. Это самая крупная победа луганчан в истории выступлений на групповом этапе. Ранее были победы только с минимальной разницей в количестве голов – 1:0 над "Атлетиком" (Бильбао) и 2:1 над "Гертой".

Кроме того, 3:0 – это повторение лучшего результата луганчан на международной арене. Ранее с таким же счетом "Заря" побеждала в Лиге Европы албанский "Лачи" (2014-й год) и бельгийский "Шарлеруа" (2015-й год). Но это было на этапе квалификации Лиги Европы.

После четырех туров текущей Лиги Европы "Заря" имеет три пункта и занимает четвертое место в турнирной таблице. На выход в весну сохраняются лишь теоретические шансы.

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