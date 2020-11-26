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Заря одержала первую победу в группе ЛЕ за последние три года

Лига Европы
(2 голосов)

Заря поквиталась с АЕКом

Заря одержала первую победу в группе ЛЕ за последние три года
Новина українською

Луганская "Заря" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы на выезде одолела греческий АЕК со счетом 3:0.

Эта победа стала для луганчан первой в групповом раунде турнира с октября 2017, когда на выезде была обыграна немецкая "Герта" (2:1).

К тому же, это первая победу украинских клубов в группе ЛЕ (кроме "Шахтера" и "Динамо") с осени 2018 года, когда "Ворскла" на выезде обыграла "Карабах" (1:0).

Также отметим, что это самая крупная победа луганчан в истории выступлений на групповом этапе туринира.

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В статье: Заря (Луганск) АЕК (Афины)
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Комментарии (2)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
26.11.2020 в 22:50
З почином хлопців.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.11.2020 в 22:35
І то добре
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