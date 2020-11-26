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Заря одержала первую победу в группе ЛЕ за последние три года
Заря поквиталась с АЕКом
Луганская "Заря" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы
Эта победа стала для луганчан первой в групповом раунде турнира с октября 2017, когда на выезде была обыграна немецкая "Герта" (2:1).
К тому же, это первая победу украинских клубов в группе ЛЕ (кроме "Шахтера" и "Динамо") с осени 2018 года, когда "Ворскла" на выезде обыграла "Карабах" (1:0).
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Комментарии (2)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
26.11.2020 в 22:50
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.11.2020 в 22:35
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