Заря одержала первую победу в группе ЛЕ за последние три года

Луганская "Заря" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы на выезде одолела греческий АЕК со счетом 3:0.

Эта победа стала для луганчан первой в групповом раунде турнира с октября 2017, когда на выезде была обыграна немецкая "Герта" (2:1).

К тому же, это первая победу украинских клубов в группе ЛЕ (кроме "Шахтера" и "Динамо") с осени 2018 года, когда "Ворскла" на выезде обыграла "Карабах" (1:0).