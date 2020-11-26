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ЛЕ. Байер уверенно переиграл Хапоэль Беэр-Шева

Лига Европы
(1 голосов)

И снова пропустил курьезный гол в свои ворота

ЛЕ. Байер уверенно переиграл Хапоэль Беэр-Шева
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Класс соперников был несопоставим. “Байер”, играя полуосновным составом, возил “Хапоэля” на протяжении всего матч, и создал огромное количество моментов. Итоговая победа не должна вызывать вопросов.

Разгром начался с гола Шика. Чешский нападающий забил первый гол, вернувшись после травмы из-за которой он пропустил полтора месяца. Немного повезло. Едвай пробивал по воротам после углового, и мяч попал в Шика. Но возможно чешский форвард сделал целенаправленное движение к мячу. Второй гол – красивая комбинация и завершение Бэйли.

“Байер” не был бы “Байером”, если бы не привез гол в свои ворота. Едвай отдал очень плохой поперечный пас и форварду “Хапоэля” Итамару нужно было поразить пустые ворота. Это был второй удар “Хапоэля” в матча и первый в створ ворот “Байера”.

Но дальше забивали только леверкузенцы. Демирбай великолепно исполнил штрафной, а точку в матче поставил Аларио, воспользовавшись ошибкой кипера на перехвате.

ЛЕ. Байер уверенно переиграл Хапоэль Беэр-Шева - изображение 1

Лига Европы, группа С, четвертый тур. Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен – “Хапоэль” Беэр-Шева 4:1

Голы: Шик 29, Бэйли 48, Демирбай 76, Аларио 80 – Итамар 58

“Байер”: Градецки – Драгович, Та, Едвай – Демирбай – Беллараби (Гедикли 81), Виртц (Синкгравен 80), Амири (Баумгартлингер 90+1), Венделл – Шик (Аларио 68), Бэйли (Диаби 68)

“Хапоэль”: Левита – Голдберг (Твито 70), Кабах, Барейро, Таа, Дадиа – Йосефи, Келтьенс, Мели (Мадмун 81), Саллалих (Агудело 70, Варенн 85) – Итамар (Хатуэль 81)

Предупреждения: Итамар 61, Таа 70

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Славия" 4 3 0 1 8-6 +2 9
2 "Байер" 4 3 0 1 14-6 +8 9
3 "Ницца" 4 1 0 3 6-12 -6 3
4 Хапоэль Беэр-Шева 4 1 0 3 6-10 -4 3
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В статье: Лига Европы Байер (Леверкузен) Лукас Аларио Леон Бэйли Хапоэль (Беэр-Шева) Патрик Шик
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