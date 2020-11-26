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ЛЕ. Байер уверенно переиграл Хапоэль Беэр-Шева
И снова пропустил курьезный гол в свои ворота
Класс соперников был несопоставим. “Байер”, играя полуосновным составом, возил “Хапоэля” на протяжении всего матч, и создал огромное количество моментов. Итоговая победа не должна вызывать вопросов.
Разгром начался с гола Шика. Чешский нападающий забил первый гол, вернувшись после травмы из-за которой он пропустил полтора месяца. Немного повезло. Едвай пробивал по воротам после углового, и мяч попал в Шика. Но возможно чешский форвард сделал целенаправленное движение к мячу. Второй гол – красивая комбинация и завершение Бэйли.
“Байер” не был бы “Байером”, если бы не привез гол в свои ворота. Едвай отдал очень плохой поперечный пас и форварду “Хапоэля” Итамару нужно было поразить пустые ворота. Это был второй удар “Хапоэля” в матча и первый в створ ворот “Байера”.
Но дальше забивали только леверкузенцы. Демирбай великолепно исполнил штрафной, а точку в матче поставил Аларио, воспользовавшись ошибкой кипера на перехвате.
Лига Европы, группа С, четвертый тур. Леверкузен, “БайАрена”
“Байер” Леверкузен – “Хапоэль” Беэр-Шева 4:1
Голы: Шик 29, Бэйли 48, Демирбай 76, Аларио 80 – Итамар 58
“Байер”: Градецки – Драгович, Та, Едвай – Демирбай – Беллараби (Гедикли 81), Виртц (Синкгравен 80), Амири (Баумгартлингер 90+1), Венделл – Шик (Аларио 68), Бэйли (Диаби 68)
“Хапоэль”: Левита – Голдберг (Твито 70), Кабах, Барейро, Таа, Дадиа – Йосефи, Келтьенс, Мели (Мадмун 81), Саллалих (Агудело 70, Варенн 85) – Итамар (Хатуэль 81)
Предупреждения: Итамар 61, Таа 70
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Славия"
|4
|3
|0
|1
|8-6
|+2
|9
|2
|"Байер"
|4
|3
|0
|1
|14-6
|+8
|9
|3
|"Ницца"
|4
|1
|0
|3
|6-12
|-6
|3
|4
|Хапоэль Беэр-Шева
|4
|1
|0
|3
|6-10
|-4
|3
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