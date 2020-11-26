Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тяжело без Златана. Лилль - Милан 1:1. Видео голов и обзор матча
Команда Пиоли пока что вторая
Вашему вниманию видеообзор матча Лиги Европы между "Лиллем" и "Миланом". Команды возглавляют свою группу.
Читайте такжеЛЕ. Лилль - Милан 1:1. Ничья пешеходов
Оба гола пришлись на второй тайм - вначале отметился Кастальехо, выведя вперед "россонери", но точный удар Бамба установил паритет и окончательный счет - 1:1. Отметим, что игру пропускал Златан Ибрагимович.
"Лилль" - "Милан" - 1:1
Голы: Бамба, 65 - Кастальехо, 46
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- АЕК – Заря 0:3. Видео голов и обзор матча
- АЕК - Заря: Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
- Малиновский о решении УЕФА: Это не ошибка Украины, а Швейцарию мы победили
- Журналист: Павелко встретил решение УЕФА о поражении сборной на отдыхе в Египте
- Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО
- Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...