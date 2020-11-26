Тяжело без Златана. Лилль - Милан 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча Лиги Европы между "Лиллем" и "Миланом". Команды возглавляют свою группу.

Оба гола пришлись на второй тайм - вначале отметился Кастальехо, выведя вперед "россонери", но точный удар Бамба установил паритет и окончательный счет - 1:1. Отметим, что игру пропускал Златан Ибрагимович.

"Лилль" - "Милан" - 1:1

Голы: Бамба, 65 - Кастальехо, 46