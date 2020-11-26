ЛЕ. Наполи победой чтит память Марадоны, Фонсека и Моуриньо добывают результат

Завершились последние матчи четвертого тура Лиги Европы. Кратко о каждом результате.

Группа А

Клуж - Рома 0:2

Голы: Дебельюх 49 (аг), Верету 67 (п)

Победа сегодня на 99 процентов выводила команду Фонсеку в плей-офф, а значит проблем с мотивацией у римлян не было. После безголевого первого тайма, гол пришел во второй половине. Точнее говоря, автогол, который еще и стал победным.

Группа В

Дандолк - Рапид 1:3

Голы: Шилдс 63 - Кнасмюльнер 11, Кара 37, 58

"Арсенал" сегодня ранее обеспечил досрочный выход, но "Рапид" это не должно было интересовать. Им нужно было победить ирландцев, чтобы оставаться в борьбе за вторую строчку - условие было исполнено.

Группа С

Ницца - Славия 1:3

Гол: Гуири 61 - Лингр 15, Олайинка 64, Сима 75

Байер - Хапоэль 4:1 - отчет о матче

Голы: Шик 29 (п), Бэйли 48, Демирбей 75, Аларио 80 - Шабиро 58

Лидеры группы - "Байер" и "Славия", добыли синхронные победы, которые позволили им закрепиться на двух первых строчках. Вероятно, именно они и отправятся в 1/16.

Группа D

Рейнджерс - Бенфика 2:2

Гол: Эрфилд 7, Руф 69 - Рамос 78, Пицци 81

Стандарт - Лех 2:1

Голы: Тапсоба 63, 90+3 - Ишак 61

Неделю назад команда Джеррарда упустила выигранный матч, и сегодня они также не обыграли "лиссабонских орлов". Оба клуба идут ноздря в ноздрю в группе, имея по восемь очков.

Группа Е

Гранада - Омония 2:1

Гол: Суарес 8, Соро 73 - Асанте 60

ПСВ - ПАОК 3:2

Голы: Варела 4, Цолис 13, Мален 53 - Гакпо 20, Мадуэке 51

Очередная победа "Гранады" позволила испанцам остаться на вершине и одной ногой шагнуть в плей-офф. А вот "ПСВ" и "ПАОК" выдали шикарную перестрелку, в которой победили голландцы.

Группа F

Наполи - Риека 2:0

Гол: Политано 41, Лосано 75

АЗ - Реал Сосьедад 0:0 - отчет о матче

Важность сегодняшнего матча для "Наполи" переоценить было сложно - вчера скончался главный человеки в истории клуба Диего Марадона, и лишь победа могла почтить память великого игрока.

Группа J

Тоттенхэм - Лудогорец 4:0

Голы: Винисиус 16, 34, Уинкс 63, Моура 73

Жозе Моуриньо выпустил резервный состав на матч Лиги Европы, что не помешало "шпорам" уверенно победить. Первыми голами за команду отметился Карлос Винисиус, которого арендовали у "Бенфики".