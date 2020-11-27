Фонсека и Артета шагают в плей-офф. Четыре команды обеспечили себе место в 1/16 Лиги Европы

Завершились последние матчи четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Определились первые команды, которые вышли в плей-офф.

По итогам сегодняшнего дня, в 1/16 вышли уже четыре команды:

"Лестер"

"Арсенал"

"Хоффенхайм"

"Рома"

⏰ RESULTS ⏰



???? Arsenal, Leicester, Hoffenheim & Roma progress to round of 32



Best performance was from _______#UEL pic.twitter.com/oTw5C50stY — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 26, 2020

Отметим, что в 1/16 сыграют 32 команды - 24 клуба, которые займут два первых места в группах ЛЕ, а также восемь из ЛЧ, которые в своих квартетах окажутся третьими.