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Фонсека и Артета шагают в плей-офф. Четыре команды обеспечили себе место в 1/16 Лиги Европы

Лига Европы
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Герои по итогам четырех туров

Фонсека и Артета шагают в плей-офф. Четыре команды обеспечили себе место в 1/16 Лиги Европы
UA-Футбол
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Завершились последние матчи четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Определились первые команды, которые вышли в плей-офф.

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По итогам сегодняшнего дня, в 1/16 вышли уже четыре команды:

  • "Лестер"
  • "Арсенал"
  • "Хоффенхайм"
  • "Рома"

Отметим, что в 1/16 сыграют 32 команды - 24 клуба, которые займут два первых места в группах ЛЕ, а также восемь из ЛЧ, которые в своих квартетах окажутся третьими.

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В статье: Арсенал (Лондон) Хоффенхайм (Зинсхайм) Рома (Рим) Лестер Сити
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