Лига Европы
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Фонсека и Артета шагают в плей-офф. Четыре команды обеспечили себе место в 1/16 Лиги Европы
Герои по итогам четырех туров
Завершились последние матчи четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Определились первые команды, которые вышли в плей-офф.
По итогам сегодняшнего дня, в 1/16 вышли уже четыре команды:
- "Лестер"
- "Арсенал"
- "Хоффенхайм"
- "Рома"
⏰ RESULTS ⏰— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 26, 2020
???? Arsenal, Leicester, Hoffenheim & Roma progress to round of 32
Best performance was from _______#UEL pic.twitter.com/oTw5C50stY
Отметим, что в 1/16 сыграют 32 команды - 24 клуба, которые займут два первых места в группах ЛЕ, а также восемь из ЛЧ, которые в своих квартетах окажутся третьими.
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