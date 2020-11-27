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Защитник Зари стал игроком матча Лиги Европы с АЕК - по версии WhoScored и SofaScore
Шахов - антигерой
Израильский 22-летний защитник "
На его счету победа в 3 со всех 4 дуэлей на втором этаже, 4 отборы, 2 перехвата, 4 выносы мьячай 31 точная передача из 40 (78%).
Высокие баллы, не ниже "7", из стартового состава получили все игроки кроме нападающего Александра Гладкого и хавбека Владислава Кочергина.
Самый низкий балл в составе двух команд - у игрока АЕК и сборной Украины Евгения Шахова (4.8 WhoScored и 5.9 - SofaScore).
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