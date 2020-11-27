Защитник Зари стал игроком матча Лиги Европы с АЕК - по версии WhoScored и SofaScore

Израильский 22-летний защитник " Зари " Жоэль Абу-Ханна получил оценку 7.9 за матч с греческим АЕК в Лиге Европы. Одинаковую оценку ему назначили сразу два статистически аналитические порталы WhoScored и SofaScore.

На его счету победа в 3 со всех 4 дуэлей на втором этаже, 4 отборы, 2 перехвата, 4 выносы мьячай 31 точная передача из 40 (78%).

Высокие баллы, не ниже "7", из стартового состава получили все игроки кроме нападающего Александра Гладкого и хавбека Владислава Кочергина.

Самый низкий балл в составе двух команд - у игрока АЕК и сборной Украины Евгения Шахова (4.8 WhoScored и 5.9 - SofaScore).