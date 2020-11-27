Громов забил первый гол в групповом этапе Лиги Европы: Ответили критикам на поле

Атакующий игрок " Зари " Артем Громов в комментарии ТК Футбол подытожил поединок 4 тура Лиги Европы с греческим АЕК, в котором луганчане одержали первую победу.

Как сказал наш тренер, нужно выходить и доказывать на поле - мы можем только это. И я счастлив, что нам это удалось.

К этому времени я только в плей-офф забивал. Потому... на этот раз забил - очень доволен, счастлив.