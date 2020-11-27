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Громов забил первый гол в групповом этапе Лиги Европы: Ответили критикам на поле

Лига Европы
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Первая эффектная победа "Зари" Скрипника в ЛЕ

Громов забил первый гол в групповом этапе Лиги Европы: Ответили критикам на поле
Новина українською

Атакующий игрок "Зари" Артем Громов в комментарии ТК Футбол подытожил поединок 4 тура Лиги Европы с греческим АЕК, в котором луганчане одержали первую победу.

Как сказал наш тренер, нужно выходить и доказывать на поле - мы можем только это. И я счастлив, что нам это удалось.

К этому времени я только в плей-офф забивал. Потому... на этот раз забил - очень доволен, счастлив.

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В статье: Заря (Луганск) Артем Громов АЕК (Афины) Лига Европы
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Источник:
Футбол News

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