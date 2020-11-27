Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Громов забил первый гол в групповом этапе Лиги Европы: Ответили критикам на поле
Первая эффектная победа "Зари" Скрипника в ЛЕ
Атакующий игрок "
Как сказал наш тренер, нужно выходить и доказывать на поле - мы можем только это. И я счастлив, что нам это удалось.
К этому времени я только в плей-офф забивал. Потому... на этот раз забил - очень доволен, счастлив.
Читайте такжеАЕК – Заря 0:3. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбол News
Популярное сейчас
- Первая победа Зари в Лиге Европы, дисквалификация Сидорчука. Главные новости за 26 ноября
- Фонсека и Артета шагают в плей-офф. Четыре команды обеспечили себе место в 1/16 Лиги Европы
- Скрипник: Будем бороться за выход в плей-офф и делать все, что от нас зависит
- АЕК – Заря 0:3. Видео голов и обзор матча
- Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...