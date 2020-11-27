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Наставник греческого АЕК Каррера выделил ключевой момент матча с луганской Зарей

Лига Европы
(1 голосов)

Причина поражения

Наставник греческого АЕК Каррера выделил ключевой момент матча с луганской Зарей
Новина українською

Массимо Каррера, главный тренер АЕК, подытожил домашнее поражение своей команды в 4 туре Лиги Европы от украинской "Зари" 0:3.

В первом тайме АЕК, по словам тренера, хорошо держал мяч, хотя атаки развивались очень медленно.

Об этом я игрокам сказал в перерыве. Во втором тайме удаление Шахова [игрок греческого АЕК и сборной Украины] осложнило матч, и это было ключевым эпизодом игры.

Тренер, по словам Карреры, всегда является главным ответственным за поражение.

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Конечно, это моя вина. Мы готовились к матчу так же, как и к первой игре. Именно поэтому выбрали конкретную тактику.

В первом тайме, я думаю, мы сыграли довольно хорошо, имели возможности, возможно, не хватало завершающего паса и играли немного медленно, но, думаю, в общем сыграли хорошо, - цитирует тренера издание OnSports.

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В статье: Заря (Луганск) Евгений Шахов АЕК (Афины) Лига Европы Массимо Каррера
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Комментарии (1)
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Saturn (Киев)
27.11.2020 в 08:25
Если при счете 0:3 они играют хорошо, то при каком же счете - плохо?
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