Наставник греческого АЕК Каррера выделил ключевой момент матча с луганской Зарей

Массимо Каррера, главный тренер АЕК, подытожил домашнее поражение своей команды в 4 туре Лиги Европы от украинской " Зари " 0:3.

В первом тайме АЕК, по словам тренера, хорошо держал мяч, хотя атаки развивались очень медленно.

Об этом я игрокам сказал в перерыве. Во втором тайме удаление Шахова [игрок греческого АЕК и сборной Украины] осложнило матч, и это было ключевым эпизодом игры.

Тренер, по словам Карреры, всегда является главным ответственным за поражение.

Конечно, это моя вина. Мы готовились к матчу так же, как и к первой игре. Именно поэтому выбрали конкретную тактику.

В первом тайме, я думаю, мы сыграли довольно хорошо, имели возможности, возможно, не хватало завершающего паса и играли немного медленно, но, думаю, в общем сыграли хорошо, - цитирует тренера издание OnSports.