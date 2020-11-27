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Наставник греческого АЕК Каррера выделил ключевой момент матча с луганской Зарей
Причина поражения
Массимо Каррера, главный тренер АЕК, подытожил домашнее поражение своей команды в 4 туре Лиги Европы от украинской "
В первом тайме АЕК, по словам тренера, хорошо держал мяч, хотя атаки развивались очень медленно.
Об этом я игрокам сказал в перерыве. Во втором тайме удаление Шахова [игрок греческого АЕК и сборной Украины] осложнило матч, и это было ключевым эпизодом игры.
Тренер, по словам Карреры, всегда является главным ответственным за поражение.
Конечно, это моя вина. Мы готовились к матчу так же, как и к первой игре. Именно поэтому выбрали конкретную тактику.
В первом тайме, я думаю, мы сыграли довольно хорошо, имели возможности, возможно, не хватало завершающего паса и играли немного медленно, но, думаю, в общем сыграли хорошо, - цитирует тренера издание OnSports.
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