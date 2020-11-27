Ночной кошмар и украинское происшествие. Обзор греческих СМИ после матча АЕК - Заря

Неудовлетворительным и даже провальным называют греческие журналисты матч АЕКа против "Зари". Для прессы Эллады разгром от украинского клуба стал неприятным сюрпризом, после крупной победы в Запорожье все они ожидали очередной победы. Ошибки хозяев называются одни и те же, ну а "Заря" успешно воспользовалась теми "подарками", которые преподнесли ей "желто-черные".

АЕК потерпел очень болезненное поражение от "Зари", - считают в Sport24.gr. - Сыграв половину матча в меньшинстве, подопечным Каррера теперь нужно чудо, чтобы пройти в следующий раунд. Из-за удаления Евгения Шахова на 49 минуте и последующих странных ошибок хозяева потерпели настоящий крах во втором тайме, пропустив три мяча без ответа.

Массимо Каррера удивил стартовым составом, выбрав стража ворот Георгиоса Атанасиадиса. 27-летний голкипер дебютировал в желто-черной майке и фактически в еврокубковом поединке. При этом, как и в первом матче в Украине, итальянец выбрал схему 3-5-2. Отсутствие Петроса Мандалоса из-за карточек привело к тому, что Каррера перешел к более компактной полузащите в центральной зоне с Симоэсом, Шаховым и Кристичичем. А в атаке сыграли Ливайа - Танкович. Но без Мандалоса ничего не получилось "NO ΜΑΝΤΑΛΟΣ, NO PARTY".

Саму игру портал Sport24.gr описывает довольно сухо: Хозяева мощно начали, высоко прессинговали и создал определенные проблемы для "Зори", что было очевидно для первых минут. Но потом АЕК потерял контроль над игрой. Конечно, усугубил положение фол и красная карточка Шахову. Настоящий провал в такой важной игре.

Почти сразу в большинстве украинская команда воспользовалась ошибкой нашего голкипера. Положение "желто-черных" стало еще хуже, пропустив два мяча от Кабаева на 75-й минуте и Юрченко на 86-й минуте, забившего пенальти. Тем временем только Ливайя попыталась вернуть интригу в противостояние, а также однажды перекладина помогла Шевченко. Все старания оказались безуспешными. АЕКу еще и не везло. Скромная игра, безуспешный матч подошел к концу.

Ночным "кошмаром" назвали свою статью в ОnSports.gr, а также журналисты сайта уверены, что АЕК по сути попрощался с любыми надеждами на выход в следующий этап Лиги Европы. "Желто-черные" подошли к домашней игре сильными и готовыми доказать свое превосходство после победы в Украины. Хороший, сильный старт выдали хозяева. Но "Заря" сумела "заморозить" ритм и вывести матч туда, куда хотела. Все было сложно и просто одновременно - все изменило удаление Шахова в начале второго тайма.

Затем пришла ошибка Георгия Атанасиадиса, принесшего гостям первый гол. После этого АЕК пропустил еще два гола в кошмарную ночь, позволив "Заре" добиться своей самой большой выездной победы в Европе! В заключение, в матче, который AEK должен был выиграть, чтобы выжить в гонке за выход в плей-офф, он не только не добился успеха, но и потерпел "тяжелое" поражение, которое оставило его с болезненными ранами.

Не осталась без внимания и игра "Зари": Конечно, гости хорошо закрыли и Ливайю, и его партнера по атаке Танковича, в результате чего нападающие не выдержали ритма матча. Защита соперника не позволила играть "желто-черным" так, как это было в первом матче. Если быть точным, то после первых десяти минут противостояния все пошло не так, как хотелось бы АЕКу, что не могло не грозить провалом.

Один, два, три – поражение 0:3. Настал момент, когда AEK заплатил за постоянную перетасовку состава от Массимо Карреры, - написали в SDNА.gr и считают, что вину на себя должен взять тренер. - Тот факт, что команда не имеет конкретного плана игры и не приобретает конкретных характеристик с течением времени. С европейским домашним гостеприимством встретили оппонента, который и представить не мог такого счастья.

Украинцам не нужно было ничего делать, чтобы выиграть матч. Это пришло к ним само по себе. Расслабленный первый тайм. В начале второго гости увидели, что Каррера не думает ни о чем, чтобы усложнить им задачу, удаление Шахова, ошибка Атанасиадиса, и они каким-то образом победили. АЕК оказался совершенно не готовым к матчу.

Просто "Катастрофой" назвали игру АЕКа журналисты IЕidiseis.gr: – Безразличие? Сострадание? Как бы то ни было, АЕК потерпел унизительное поражение 0:3 от соперника, который вряд ли сможет встретиться в чемпионате Греции (сложно понять, что этими словами хотели сказать греки – прим. ред.).

АЕК не смог создать ничего опасного в первом тайме. Свою роль в этом сыграло отсутствие дисквалифицированного Петроса Мандалоса, который, помимо того, что был более креативным, на данный момент является самым подготовленным игроком команды. С другой стороны, схема 3-5-2 Каррера не способствовал наступательной игре, несмотря на бурное превосходство хозяев. А затем была трагедия во втором тайме. Внезапно АЕК оказался "запутанным", сам себя загнал в угол, как запутался в игре и тренер Каррера. А вот "Заря" полностью выполнила свою главную задачу - провести игру "нулевым" пассивом и надеяться на лучшее в атаках.