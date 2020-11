Игроки Наполи почтили память Марадоны, выйдя на матч Лиги Европы в футболках с десятым номером

В четверг, 26 ноября, в Неаполе был сыгран поединок 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Наполи" – "Риека" (2:0).

Перед стартовым свистком футболисты "адзурри" почтили память аргентинского футболиста Диего Марадоны, который умер 25 ноября в возрасте 60 лет из-за сердечного приступа. Все игроки "Наполи" вышли на поле "Сан-Паоло" в футболках с десятым номером и фамилией Диего.

Every Napoli player is wearing Diego Maradona's No. 10 shirt tonight ???? pic.twitter.com/44jzXB7shh