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Игроки Наполи почтили память Марадоны, выйдя на матч Лиги Европы в футболках с десятым номером
Вышло символично
В четверг, 26 ноября, в Неаполе был сыгран поединок 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Наполи" – "Риека" (2:0).
Перед стартовым свистком футболисты "адзурри" почтили память аргентинского футболиста Диего Марадоны, который умер 25 ноября в возрасте 60 лет из-за сердечного приступа. Все игроки "Наполи" вышли на поле "Сан-Паоло" в футболках с десятым номером и фамилией Диего.
????????????????????????????????????????????— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 26, 2020
Футболисты "Наполи" перед стартовым свистком ????#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/0cQ3cfnQ47
Every Napoli player is wearing Diego Maradona's No. 10 shirt tonight ???? pic.twitter.com/44jzXB7shh— ESPN FC (@ESPNFC) November 26, 2020
Все поединки Лиги Европы в этом туре начались с минуты молчания в память об аргентинце. В составе "Наполи" Марадона выигрывал Кубок УЕФА и дважды Скудетто.
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