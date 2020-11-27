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Игроки Наполи почтили память Марадоны, выйдя на матч Лиги Европы в футболках с десятым номером

Лига Европы
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Вышло символично

Игроки Наполи почтили память Марадоны, выйдя на матч Лиги Европы в футболках с десятым номером
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В четверг, 26 ноября, в Неаполе был сыгран поединок 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Наполи" – "Риека" (2:0).

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Перед стартовым свистком футболисты "адзурри" почтили память аргентинского футболиста Диего Марадоны, который умер 25 ноября в возрасте 60 лет из-за сердечного приступа. Все игроки "Наполи" вышли на поле "Сан-Паоло" в футболках с десятым номером и фамилией Диего.

Все поединки Лиги Европы в этом туре начались с минуты молчания в память об аргентинце. В составе "Наполи" Марадона выигрывал Кубок УЕФА и дважды Скудетто.

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В статье: Диего Марадона Лига Европы Наполи (Неаполь) Риека
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