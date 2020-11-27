  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Кирилл Ковальчук: Заря отыгралась за поражения Динамо и Шахтера
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кирилл Ковальчук: Заря отыгралась за поражения Динамо и Шахтера

Лига Европы
(2 голосов)

Победа украинского футбола

Кирилл Ковальчук: Заря отыгралась за поражения Динамо и Шахтера
Новина українською

Бывший футболист, опорный полузащитник "Черноморца" 2011-2014 годов Кирилл Ковальчук отреагировал в комментарии ТК Футбол на выездную победу "Зари" над греческим АЕК 3:0 в 4 туре Лиги Европы.

Победа заслуженная. Хочу поздравить всех болельщиков и команду. Это действительно победа на характере и вполне заслуженная.

Очень рад и поздравляю весь украинский футбол. "Заря" отыгралась за вчерашнюю и позавчерашнюю игры [поражения "Динамо" и "Шахтера" в Лиге чемпионов]. 3:0 - заслуженная и важная победа.

Мне интересно посмотреть статистику единоборств. И в атаке, и в обороне за все вовремя. Было много своих ошибок, но это нервозность.

Читайте такжеАЕК – Заря 0:3. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Кирилл Ковальчук АЕК (Афины) Лига Европы Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...