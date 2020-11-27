Кирилл Ковальчук: Заря отыгралась за поражения Динамо и Шахтера

Бывший футболист, опорный полузащитник "Черноморца" 2011-2014 годов Кирилл Ковальчук отреагировал в комментарии ТК Футбол на выездную победу " Зари " над греческим АЕК 3:0 в 4 туре Лиги Европы.

Победа заслуженная. Хочу поздравить всех болельщиков и команду. Это действительно победа на характере и вполне заслуженная.

Очень рад и поздравляю весь украинский футбол. "Заря" отыгралась за вчерашнюю и позавчерашнюю игры [поражения "Динамо" и "Шахтера" в Лиге чемпионов]. 3:0 - заслуженная и важная победа.

Мне интересно посмотреть статистику единоборств. И в атаке, и в обороне за все вовремя. Было много своих ошибок, но это нервозность.