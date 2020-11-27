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Кирилл Ковальчук: Заря отыгралась за поражения Динамо и Шахтера
Победа украинского футбола
Бывший футболист, опорный полузащитник "Черноморца" 2011-2014 годов Кирилл Ковальчук отреагировал в комментарии ТК Футбол на выездную победу "
Победа заслуженная. Хочу поздравить всех болельщиков и команду. Это действительно победа на характере и вполне заслуженная.
Очень рад и поздравляю весь украинский футбол. "Заря" отыгралась за вчерашнюю и позавчерашнюю игры [поражения "Динамо" и "Шахтера" в Лиге чемпионов]. 3:0 - заслуженная и важная победа.
Мне интересно посмотреть статистику единоборств. И в атаке, и в обороне за все вовремя. Было много своих ошибок, но это нервозность.
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