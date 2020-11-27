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Орлы вновь отыгрывают два гола: Рейнджерс - Бенфика 2:2. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
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Лидеры группы во второй раз поделили очки

Орлы вновь отыгрывают два гола: Рейнджерс - Бенфика 2:2. Видео голов и обзор матча
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Три недели назад эти же команды встречались в Португалии. Та встреча завершилась невероятной перестрелкой 3:3, двумя автоголами и удалением в составе "Бенфики" ещё по ходу первого тайма.

На этом соперники решили не останавливаться и подарили во втором очном поединке также результативный футбол. Португальские "орлы" вновь отыгрались, проигрывая в счёте в два гола и также вновь зрители увидели прошлой ночью автогол.

"Рейнджерс" и "Бенфика" продолжают лидировать в своей группе, набрав по восемь баллов. На пятиочковом расстоянии "Лех" и "Стандарт". Видимо, борьба за плей-офф ЛЕ от группы D осталась только формальная.

"Рейнджерс" - "Бенфика" 2:2
Голы: Арфилд 7, Руф 69 - Тавернье 78 (авт.), Пицци 81