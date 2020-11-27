Орлы вновь отыгрывают два гола: Рейнджерс - Бенфика 2:2. Видео голов и обзор матча

Три недели назад эти же команды встречались в Португалии. Та встреча завершилась невероятной перестрелкой 3:3, двумя автоголами и удалением в составе "Бенфики" ещё по ходу первого тайма.

На этом соперники решили не останавливаться и подарили во втором очном поединке также результативный футбол. Португальские "орлы" вновь отыгрались, проигрывая в счёте в два гола и также вновь зрители увидели прошлой ночью автогол.

"Рейнджерс" и "Бенфика" продолжают лидировать в своей группе, набрав по восемь баллов. На пятиочковом расстоянии "Лех" и "Стандарт". Видимо, борьба за плей-офф ЛЕ от группы D осталась только формальная.

"Рейнджерс" - "Бенфика" 2:2

Голы: Арфилд 7, Руф 69 - Тавернье 78 (авт.), Пицци 81

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newForm.find('.own-comm-new-sticker-con .own-comm-sticker').remove(); newForm.find('.own-comm-close').show(); newForm.find('.own-comm-new-add') .attr('data-href', '/comments/add') .attr('data-parent', parentId) .attr('data-type', 'reply'); newForm.css({opacity:0,display:'block',y: -40}).css({opacity:1,y: 0},300,'linear'); } else { $(this).parent().parent().find('.own-comm-new').css({opacity:0,display:'none',y: -10},300,'linear',function(){$(this).remove();}); } // if($(this).parent().find('.own-comm-post')) if($(this).parent().find('.own-comm-post-like-up')[0].dataset.href == '#') { if($(this).find('.own-comm-post-like-not-autorized').length == 0) { $($(this)[0]).append('<div class="own-comm-post-like-not-autorized">Авторизируйтесь</div>').find('.own-comm-post-like-not-autorized').delay(2500).fadeOut(); setTimeout(function () { $('.own-comm-post-like-not-autorized').remove() },3000); } } }); // редактировать сообщение $(document).on('click','.own-comm-post-but[data-but="edit"]',function () { $('.own-comm-post .own-comm-post-but.active').not(this).removeClass('active').parent().parent().find('.own-comm-new').remove(); $(this).toggleClass('active'); if($(this).is('.active')){ var mes = $(this).parent().prev().find('.own-comm-post-message').html(); var sticker = $('<div class="own-comm-sticker" />'); var del = $('<div class="own-comm-sticker-del" />'); var img = $(this).parent().prev().find('.own-comm-new-sticker-con .own-comm-sticker').html(); var newForm = $('.own-comm-new').first().clone(true).insertAfter($(this).parent()); var parentId = $(this).parent().parent().attr('id').replace('oc-',''); newForm.find('.own-comm-new-sticker-con .own-comm-sticker').remove(); newForm.hide(); newForm.find('textarea').val(mes); newForm.find('.own-comm-new-textdiv').html(mes); if (img && typeof(img) != 'undefined') { sticker.append(del); sticker.append(img); newForm.find('.own-comm-new-sticker-con').append(sticker); } newForm.find('.own-comm-close').show(); newForm.find('.own-comm-new-add') .attr('data-href', '/comments/edit') .attr('data-parent', parentId) .attr('data-type', 'edit'); newForm.css({opacity:0,display:'block',y: -40}).css({opacity:1,y: 0},300,'linear'); } else { $(this).parent().parent().find('.own-comm-new').remove(); } }); $(document).on('click','.own-comm-close',function () { $(this).parent().prev().find('.own-comm-post-but').removeClass('active'); $(this).parent().css({opacity:0,y: -40},300,'linear',function(){$(this).remove();}); $(this).parent().remove(); }); // проверка var userId = $('.own-comm-reply-con').attr('data-user'); function dateEdit(){ $('.own-comm-post').each(function(){ var this_user = $(this).attr('data-user'); var this_exipte = moment($(this).attr('data-exipte')).tz('Europe/Kiev'); if(userId != this_user || this_exipte.isAfter(moment().tz('Europe/Kiev')) == false){ $(this).find('> div > .own-comm-post-but[data-but="edit"]').remove(); } }); } dateEdit(); setInterval(dateEdit,10000); // смайлы // открыть смайлы/стикеры var smile_stamp; document.execCommand('enableObjectResizing', false, 'false'); var emojiInt = null; $(document).on('mouseover','.own-comm-new-dop-ico',function () { clearTimeout(emojiInt); var but = $(this); var par = $('.own-comm'); var ico = but.attr('data-ico'); var div = $('.own-comm-dopico-window[data-ico="'+ico+'"]'); var x = but.parent().offset().left - par.offset().left - div.outerWidth() + but.parent().outerWidth() + 10; var y = but.parent().offset().top - par.offset().top + 31; var stamp = new Date().valueOf(); but.parent().parent().parent().attr('data-stamp',stamp); smile_stamp = stamp; $('.own-comm-dopico-window').not('[data-ico="'+ico+'"]').hide(); // $('.own-comm-dopico-window').not('[data-ico="'+ico+'"]').find('.own-comm-dopico-scroll').perfectScrollbar('destroy'); div.css({left:x,top:y}).show(); // div.find('.own-comm-dopico-scroll').perfectScrollbar({minScrollbarLength: 30}); var ps = new PerfectScrollbar('.own-comm-dopico-window[data-ico="'+ico+'"] .own-comm-dopico-scroll', { wheelSpeed: 0.8, wheelPropagation: true, minScrollbarLength: 30 }); ps.update(); }); $('.own-comm-dopico-window').mouseover(function(){ clearTimeout(emojiInt); }); $('.own-comm-new-dop-ico, .own-comm-dopico-window').mouseleave(function(){ emojiInt = setTimeout(function(){ $('.own-comm-dopico-window').hide(); },500); }); // добавить смайл $('.own-comm-dopico-window[data-ico="emoji"] .own-comm-dopico-pack-one').click(function(){ var smile = $(this).find('img').clone(); // smile.attr('src',smile.attr('data-src')).removeAttr('data-src'); var inp = $(document).find('.own-comm-new[data-stamp="'+smile_stamp+'"] .own-comm-new-textdiv'); // pasteHtmlAtCaret(smile); insSmAtCur(smile,inp[0]); }); function pasteHtmlAtCaret(html) { var sel, range; if (window.getSelection) { // IE9 and non-IE sel = window.getSelection(); //todo: check only allowed text fields // if (sel.getRangeAt && sel.rangeCount && sel.extendNode.className == 'own-comm-new-textdiv') { if (sel.getRangeAt && sel.rangeCount) { range = sel.getRangeAt(0); range.deleteContents(); // Range.createContextualFragment() would be useful here but is // non-standard and not supported in all browsers (IE9, for one) var el = document.createElement("div"); html.appendTo(el); var frag = document.createDocumentFragment(), node, lastNode; while ( (node = el.firstChild) ) { lastNode = frag.append(node); } range.insertNode(frag); // Preserve the selection if (lastNode) { range = range.cloneRange(); range.setStartAfter(lastNode); range.collapse(true); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); } } } else if (document.selection && document.selection.type != "Control") { // IE < 9 document.selection.createRange().pasteHTML(html); } } // добавить стикер $('.own-comm-dopico-window[data-ico="sticker"] .own-comm-dopico-pack-one').click(function(){ var sticker = $('<div class="own-comm-sticker" />'); var del = $('<div class="own-comm-sticker-del" />'); var img = $(this).find('img').clone(); // img.attr('src',img.attr('data-src')).removeAttr('data-src'); var con = $('.own-comm-new[data-stamp="'+smile_stamp+'"] .own-comm-new-sticker-con'); con.find('.own-comm-sticker').remove(); sticker.append(del); sticker.append(img); con.append(sticker); clearTimeout(emojiInt); $('.own-comm-dopico-window').hide(); }); // удалить стикер $(document).on('click','.own-comm-sticker-del',function () { $(this).parent().remove(); }); // навигация по стикерам/смайлам var dopicoDivCenInt = null; function scrollPack(_this){ var i = _this.parent().attr('data-ico'); var s = _this.scrollTop(); var h = _this.height(); var t = _this.offset().top; var id, m = 0; _this.find('.own-comm-dopico-pack').each(function(){ var _t = $(this).offset().top; var _h = $(this).outerHeight(); var temp = 0; var temp2 = 0; var _id = $(this).attr('data-pack'); temp = t + h - _t; if(temp > h) temp2 = _t + _h - t; else temp2 = temp; if(temp2 > h) temp2 = h; if(temp2 > m){ m = temp2; id = _id; } }); $('.scrollPack[data-ico="'+i+'"] .own-comm-dopico-div.active').removeClass('active'); $('.scrollPack[data-ico="'+i+'"] .own-comm-dopico-div[data-pack="'+id+'"').addClass('active'); clearTimeout(dopicoDivCenInt); dopicoDivCenInt = setTimeout(function(){ dopicoDivCen($('.scrollPack[data-ico="'+i+'"] .own-comm-dopico-div[data-pack="'+id+'"')); },300); } $('.scrollPack .own-comm-dopico-scroll').on('ps-scroll-y', function(){scrollPack($(this));}); $('.scrollPack .own-comm-dopico-div').click(function(){ var i = $(this).parent().parent().attr('data-ico'); var id = $(this).attr('data-pack'); var p = $('.scrollPack[data-ico="'+i+'"] .own-comm-dopico-pack[data-pack="'+id+'"]'); var s = $('.scrollPack[data-ico="'+i+'"] .own-comm-dopico-scroll'); var t = p.offset().top - s.offset().top + s.scrollTop(); s.animate({scrollTop:t},300,function(){ $('.scrollPack[data-ico="'+i+'"] .own-comm-dopico-div.active').removeClass('active'); $('.scrollPack[data-ico="'+i+'"] .own-comm-dopico-div[data-pack="'+id+'"').addClass('active'); }); dopicoDivCen($('.scrollPack[data-ico="'+i+'"] .own-comm-dopico-div[data-pack="'+id+'"')); }); function dopicoDivCen(_this){ var con = _this.parent(); var _l = (_this.offset().left - con.offset().left) + con.scrollLeft(); var l = _l - (con.width() / 2) + (_this.width() / 2); // console.log(_this.offset().left - con.offset().left); con.animate({scrollLeft:l},300); } // вставка смайлов в текст function insSmAtCur(smile,inputElement) { var img = smile[0]; if("onresizestart" in img) img.onresizestart = function() { return false; }; if (window.getSelection) { var sel = window.getSelection(); if (sel.getRangeAt && sel.rangeCount) { var currentInputElement = sel.focusNode.tagName ? sel.focusNode: sel.focusNode.parentNode; if(currentInputElement == inputElement){ var range = window.getSelection().getRangeAt(0); range.insertNode(img); SetCurAftEl(img); return true; } } } inputElement.append(img); SetCurToEnd(inputElement); } function SetCurToEnd(inputElement) { inputElement.focus(); if (window.getSelection && document.createRange) { var range = document.createRange(); range.selectNodeContents(inputElement); range.collapse(false); SetRange(range); } } function SetCurAftEl(el){ var range = document.createRange(); range.setStartAfter(el); range.setEndAfter(el); SetRange(range); } function SetRange(range){ if(document.getSelection){ var sel = window.getSelection(); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); } } }); $('.own-comm-new-dop-ico').on('mouseover', function () { bLazy.load($('.coment-emodzi')); }) } else { window.setTimeout("checkVariable();",100); 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jQuery('.login .rulles_btn').click(function(e){ if(e.target===this){ if(jQuery('.rulles').css('display')=='none'){ jQuery('.reg_send').fadeTo(100,0,function(){ jQuery('.rulles').slideDown(300); }); } else { jQuery('.reg_send').fadeTo(300,1); jQuery('.rulles').slideUp(300); } } }); jQuery('.login form input').keyup(function(e, i){ if(e.keyCode!=13) popover_del(); }); jQuery('.login form select').click(function(){ popover_del(); }); jQuery('.login .remember').click(function(){ popover_del(); }); });*/ function popoverPasswordsAreDifferent(show = true, form) { $('#new-password-confirm',form).focus().attr('data-content',"Пароли не совпадают").popover(show ? 'show' : 'hide'); } function isValidEmail (email, strict){ if ( !strict ) email = email.replace(/^\s+|\s+jQuery/g, ''); return (/^([a-z0-9_\-]+\.)*[a-z0-9_\-]+@([a-z0-9\-]*[a-z0-9]\.)+[a-z]{2,4}jQuery/i).test(email); } function popover_del(){ if(jQuery('.popover').length!==undefined) jQuery('.popover').popover('destroy'); } function authForm(form){ // jQuery('*',form).popover({"placement":'right'}); if(jQuery('#login',form).val()==''){ jQuery('#login',form).focus().attr('data-content','Введите логин').popover('show'); return false; } if(jQuery('#password',form).val()==''){ jQuery('#password',form).focus().attr('data-content','Введите пароль').popover('show'); return false; } if(sending) return false; sending=1; jQuery(form).fadeTo(300,0.1); var msg = jQuery(form).serialize(); console.log(msg); jQuery.ajax({ type: "POST", url: "/auth/login/login", data: msg, success: function(response){ if(!response.success){ jQuery('#login',form).focus().attr('data-content',response.message).popover('show'); jQuery(form).fadeTo(300,1); setTimeout(function () { $('.popover').remove(); }, 3000); $(document).on('click', function (e) { document.querySelectorAll('.popover').forEach(function (element) { element.remove(); }) }); }else{ var url = window.location.href; if(url.indexOf('#comments')<0 && url.indexOf('.html')>1) window.location.href=url+'#comments'; window.location.reload(); } sending=0; } }); return false; } function forgotForm(form){ jQuery('*',form).popover({"placement":'right'}); var showform = 0; if(jQuery('#email',form).val()==''){ jQuery('#email',form).focus().attr('data-content','Ваш E-mail').popover('show'); return false; } /* else if(!isValidEmail(jQuery('#email',form).val())){ jQuery('#email',form).focus().attr('data-content','E-mail не валидный').popover('show'); return false; } */ if(sending) return false; sending=1; jQuery('.forgot_send',form).attr('disabled','disable'); jQuery(form).fadeTo(300,0.1); var msg = jQuery(form).serialize(); var email = jQuery('#email',form).val(); jQuery.ajax({ type: "POST", url: "/auth/index/recover-password-new", cache: false, data: msg, success: function(response){ jQuery(form).fadeTo(300,1); console.log(response); if(response==1){ jQuery('#email',form).focus().attr('data-content',"Письмо для восстановления отправлено на адрес:"+email).popover('show'); } else if(response==-1){ jQuery('#email',form).focus().attr('data-content','Временный отказ сервера.').popover('show'); } else { jQuery('#email',form).focus().attr('data-content','Указанный адрес '+email+' не зарегистрирован.').popover('show'); setTimeout(function () { $('.popover').remove(); jQuery('#email',form).focus().attr('data-content',''); }, 3000); } sending=0; jQuery('.forgot_send',form).removeAttr('disabled'); }, error: function () { jQuery(form).fadeTo(300,1); jQuery('#email',form).focus().attr('data-content','Временный отказ сервера.').popover('show'); } }); return false; } function regForm(form){ jQuery('*',form).popover({"placement":'right'}); var showform = 0; if (jQuery('input[name="login"]',form).val() == '') { jQuery('input[name="login"]',form).focus().attr('data-content','Введите Ваш логин').popover('show'); return false; } if (jQuery('input[name="email"]',form).val()==''){ jQuery('input[name="email"]',form).focus().attr('data-content','Введите E-mail адрес').popover('show'); return false; } if(jQuery('#new-password',form).val()==''){ jQuery('#new-password',form).focus().attr('data-content','Введите пароль').popover('show'); return false; } if(jQuery('#new-password-confirm',form).val()==''){ jQuery('#new-password-confirm',form).focus().attr('data-content','Повторите пароль').popover('show'); return false; } if(jQuery('#new-password-confirm',form).val()!=jQuery('#new-password',form).val()){ popoverPasswordsAreDifferent(true, form); $(document).on('click', function() { popoverPasswordsAreDifferent(false, form); }); setTimeout(popoverPasswordsAreDifferent, 4000, false, form); } if(jQuery('#new-password',form).val().length<5){ jQuery('#new-password',form).focus().attr('data-content','Недопустимая длина пароля (не меньше 5 символов)').popover('show'); return false; } if(jQuery('#new-password-confirm',form).val().length<5){ jQuery('#new-password-confirm',form).focus().attr('data-content','Недопустимая длина пароля (не меньше 5 символов)').popover('show'); return false; } /* if(jQuery('#country_id :selected',form).val()==''){ jQuery('#country_id',form).focus().attr('data-content','Выберите страну').popover('show'); return false; } if(jQuery('#city',form).val()==''){ jQuery('#city',form).focus().attr('data-content','Ваш город').popover('show'); return false; } */ if(!jQuery('input[name="accept_rules"]',form).is(':checked')) { jQuery('input[name="accept_rules"]',form).focus().attr('data-content', 'Вы не согласились с правилами').popover('show'); return false; } if (!jQuery('input[name="old_enough"]',form).is(':checked')) { jQuery('input[name="old_enough"]',form).focus().attr('data-content', 'Регистрация доступна с 18-ти лет').popover('show'); return false; } if (sending) { return false; } sending = 1; var msg = jQuery(form).serialize(); jQuery(form).fadeTo(300,0.1); jQuery.ajax({ type: "POST", url: "/auth/index/register-new", cache: false, data: msg, success: function(response){ jQuery(form).fadeTo(300,1); if(response.indexOf('Введите имя пользователя')>0) jQuery('input[name="login"]',form).focus().attr('data-content','Введите имя пользователя').popover('show'); else if(response.indexOf('Недопустимое имя')>0 || response.indexOf('Недопустимое выражение')>0) jQuery('input[name="login"]',form).focus().attr('data-content','Недопустимое имя').popover('show'); else if(response.indexOf('Недопустимая длина имени')>0) { jQuery('input[name="login"]', form).focus().attr('data-content', 'Недопустимая длина имени').popover('show'); if(document.querySelectorAll('.popover') && document.querySelectorAll('.popover').length > 1) { document.querySelectorAll('.popover')[0].style.marginTop = '50px'; } setTimeout(function () { $('.popover').remove(); jQuery('#email',form).focus().attr('data-content',''); }, 3000); } else if(response.indexOf('Введите пароль')>0) jQuery('#new-password',form).focus().attr('data-content','Введите пароль').popover('show'); else if(response.indexOf('Недопустимая длина пароля')>0) jQuery('#new-password',form).focus().attr('data-content','Недопустимая длина пароля (не меньше 5 символов)').popover('show'); else if(response.indexOf('Введите подтверждение пароля')>0) jQuery('#new-password-confirm',form).focus().attr('data-content','Введите подтверждение пароля').popover('show'); else if(response.indexOf('Введите адрес эл. почты')>0) jQuery('input[name="email"]',form).focus().attr('data-content','Введите адрес эл. почты').popover('show'); else if(response.indexOf('Неправильный адрес эл. почты')>0 || response.indexOf('is no valid hostname for email address')>0) jQuery('input[name="email"]',form).focus().attr('data-content','Неправильный адрес эл. почты').popover('show'); else if(response.indexOf('Такой адрес электронной почты и/или имя пользователя уже есть в базе')>0) jQuery('input[name="email"]',form).focus().attr('data-content','Такой адрес электронной почты и/или имя пользователя уже есть в базе').popover('show'); else if(response.indexOf('ookk1')>0) { jQuery(form).html('<h1>Учетная запись добавлена</h1><p style="font-size:16px">На Ваш e-mail будет выслана ссылка для подтверждения регистрации</p>'); jQuery('.popover').hide(); } else if(response=='err1'){ jQuery(form).html('<h1>Учетная запись добавлена</h1><p>На Ваш e-mail будет выслана ссылка для подтверждения регистрации</p>');ga('send', 'event', 'registration','click');} else if(response=='err2') jQuery(form).html('<h1>Учетная запись не активирована</h1><p>На Ваш e-mail выслана ссылка для подтверждения регистрации</p>'); sending=0; } }); return false; } </script> <div class="modal fade" id="authModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-hidden="true"> <div class="modal-dialog modal-dialog-centered" role="document"> <div class="modal-content p-3"> <div class="modal-header"> <img class="modal-logo" src="/imgs/h_logo.png" alt="Новости футбола"> <ul class="nav d-flex auth-tabs w-100" id="pills-tab" role="tablist"> <li class="nav-item"> <a class=" active" id="pills-login-tab" data-toggle="pill" href="#pills-login" role="tab" aria-controls="pills-login" aria-selected="true">Авторизация</a> </li> <li class="nav-item ml-5"> <a class="" id="pills-registration-tab" data-toggle="pill" href="#pills-registration" role="tab" aria-controls="pills-registration" aria-selected="false" onclick="gtag('event','sign_up', {'event_category' : 'access'});">Регистрация</a> </li> </ul> <a href="" data-dismiss="modal" aria-label="Close" class="icon-close"></a> </div> <div class="modal-body"> <div class="tab-content" 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