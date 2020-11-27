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Так и задумывал?! Хавбек Тоттенхэма закинул мяч за шиворот вратарю Лудогорцу почти с центра поля

Лига Европы
(1 голосов)

Диспетчер по имени Харри

Так и задумывал?! Хавбек Тоттенхэма закинул мяч за шиворот вратарю Лудогорцу почти с центра поля
Новина українською

Лондонский "Тоттенхэм" обыграл болгарский "Лудогорец" в рамках матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы (4:0). В этом поединке Харри Уинксу удалось забить почти с центра поля – при счете 2:0 англичанин роскошно направил мяч в сторону ворот.

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Однако после матча Харри честно признался, что заметил рывок Бэйла и пытался отдать передачу на Гарета.

"Гол Уинкса "Лудогорцу"? Он вам признался, что отдавал передачу – я недоволен этим! Он слишком честный мальчик. Харри должен был сказать, что бил по воротам", – отметил менеджер "шпор" Жозе Моуриньо.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Лудогорец (Разград) Гарри Уинкс Харри Уинкс
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Источник:
Goal.com

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