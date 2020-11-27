Так и задумывал?! Хавбек Тоттенхэма закинул мяч за шиворот вратарю Лудогорцу почти с центра поля

Лондонский "Тоттенхэм" обыграл болгарский "Лудогорец" в рамках матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы (4:0). В этом поединке Харри Уинксу удалось забить почти с центра поля – при счете 2:0 англичанин роскошно направил мяч в сторону ворот.

Однако после матча Харри честно признался, что заметил рывок Бэйла и пытался отдать передачу на Гарета.