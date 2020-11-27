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Так и задумывал?! Хавбек Тоттенхэма закинул мяч за шиворот вратарю Лудогорцу почти с центра поля
Диспетчер по имени Харри
Лондонский "Тоттенхэм" обыграл болгарский "Лудогорец" в рамках матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы (4:0). В этом поединке Харри Уинксу удалось забить почти с центра поля – при счете 2:0 англичанин роскошно направил мяч в сторону ворот.
Однако после матча Харри честно признался, что заметил рывок Бэйла и пытался отдать передачу на Гарета.
"Гол Уинкса "Лудогорцу"? Он вам признался, что отдавал передачу – я недоволен этим! Он слишком честный мальчик. Харри должен был сказать, что бил по воротам", – отметил менеджер "шпор" Жозе Моуриньо.
GOAL! HARRY WINKS OH MY GOD ???????????? #THFC #COYS pic.twitter.com/4MyUcPNnXy— The Spurs Web ⚪️ (@thespursweb) November 26, 2020
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