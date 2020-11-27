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Шоу в исполнении резервистов. Тоттенхэм – Лудогорец 4:0. Обзор матча и видео голов

Лига Европы
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Гол Уинкса получился особенно красивым

Шоу в исполнении резервистов. Тоттенхэм – Лудогорец 4:0. Обзор матча и видео голов
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Жозе Моуриньо решил выпустить резервный состав на матч Лиги Европы, но это не помешало "шпорам" уверенно победить. Первыми голами за команду отметился Карлос Винисиус, которого арендовали у "Бенфики". Напомним, что в воскресенье "Тоттенхэм" встретится с лондонским "Челси".

Смотрите видеообзор матча 4-го тура группового этапа "Тоттенхэм" – "Лудогорец".

Лондон. "Тоттенхэм Хотспур Арена".

"Тоттенхэм" – "Лудогорец" 4:0

Голы: Винисиус (16, 34), Уинкс (63), Моура (73)

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В статье: Лига Европы Тоттенхэм (Лондон) Лудогорец (Разград)
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