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Шоу в исполнении резервистов. Тоттенхэм – Лудогорец 4:0. Обзор матча и видео голов
Гол Уинкса получился особенно красивым
Жозе Моуриньо решил выпустить резервный состав на матч Лиги Европы, но это не помешало "шпорам" уверенно победить. Первыми голами за команду отметился Карлос Винисиус, которого арендовали у "Бенфики". Напомним, что в воскресенье "Тоттенхэм" встретится с лондонским "Челси".
Смотрите видеообзор матча 4-го тура группового этапа "Тоттенхэм" – "Лудогорец".
Лондон. "Тоттенхэм Хотспур Арена".
Голы: Винисиус (16, 34), Уинкс (63), Моура (73)
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