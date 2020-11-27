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Проблемы в АПЛ, но без хлопот в ЛЕ: Мольде - Арсенал 0:3. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
(1 голосов)

Четвёртая победа в четырёх матчах

Проблемы в АПЛ, но без хлопот в ЛЕ: Мольде - Арсенал 0:3. Видео голов и обзор матча
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Пока "канониры" плетутся в середине таблицы английской Премьер-лиги, во втором по статусе еврокубке Старого света у подопечных Микеля Артеты нет никаких проблем. "Арсенал" вчера одержал четвёртую кряду победу, забив 12 голов (в среднем по три за матч) и пропустив всего два. Продолжилась эта серия против "Мольде", который был вынужден трижды вынимать мяч из сетки своих ворот.

Лондонцы уже обеспечили себе место в плей-офф Лиги Европы, а норвежцы туда ещё могут пробиться, ведь делят вторую строчку с венским "Рапидом". Очный поединок этих команд состоится в заключительном туре группового этапа ЛЕ.

"Мольде" - "Арсенал" 0:3
Голы: Пепе 50, Нелсон 55, Балгун 83

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В статье: Арсенал (Лондон) Мольде
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