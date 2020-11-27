Защитник АЕК о матче с Зарей: Плохой день и тяжелое поражение

Защитник греческого АЕК Ставрос Василантонопулос в домашнем матче 4 тура Лиги Европы с " Зарей " вышел на поле аж на 82 минуте, впрочем поделился впечатлениями об игре с украинцами и поражении своей команды 0:3.

Удаление стало ключевым моментом встречи. К сожалению, именно так случается в футболе. Затем мы попытались найти свои моменты. Но так уж случилось...

Мы шли вперед. Мы не закрывались. Мы хотели забить, и поэтому пропустили - "Заря" увеличила свое преимущество.

Это был плохой день и тяжелое поражение, - цитирует игрока телеканал Cosmote.