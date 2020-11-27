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Защитник АЕК о матче с Зарей: Плохой день и тяжелое поражение
Поплатились
Защитник греческого АЕК Ставрос Василантонопулос в домашнем матче 4 тура Лиги Европы с "
Удаление стало ключевым моментом встречи. К сожалению, именно так случается в футболе. Затем мы попытались найти свои моменты. Но так уж случилось...
Мы шли вперед. Мы не закрывались. Мы хотели забить, и поэтому пропустили - "Заря" увеличила свое преимущество.
Это был плохой день и тяжелое поражение, - цитирует игрока телеканал Cosmote.
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