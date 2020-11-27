Португальский легионер АЕК о поражении от Зари: Сыграли сердцем, а не умом

Португальский полузащитник греческого АЕК Андре Симойнш прокомментировал поражение своей команды в 4 туре ЛЕ дома от луганской " Зари " 0:3.

У нас был нормальный первый тайм. Мы имели несколько возможностей, и вообще шансов на двоих с "Зарей" было 50 на 50.

После удаления мы попытались забить, но дали "Зари" зоны, которыми они воспользовались.

Тогда мы побежали сердцем, а не умом. Открылись, оставили другие зоны, соперники их во второй раз использовали, и стало 0:2. Вот тогда с каждой минутой становилось все труднее, - цитирует игрока Cosmote.