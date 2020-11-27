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Португальский легионер АЕК о поражении от Зари: Сыграли сердцем, а не умом

Лига Европы
(1 голосов)

Побежали сломя голову вперед и оставили зоны

Португальский легионер АЕК о поражении от Зари: Сыграли сердцем, а не умом
Новина українською

Португальский полузащитник греческого АЕК Андре Симойнш прокомментировал поражение своей команды в 4 туре ЛЕ дома от луганской "Зари" 0:3.

У нас был нормальный первый тайм. Мы имели несколько возможностей, и вообще шансов на двоих с "Зарей" было 50 на 50.

После удаления мы попытались забить, но дали "Зари" зоны, которыми они воспользовались.

Тогда мы побежали сердцем, а не умом. Открылись, оставили другие зоны, соперники их во второй раз использовали, и стало 0:2. Вот тогда с каждой минутой становилось все труднее, - цитирует игрока Cosmote.

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В статье: Заря (Луганск) АЕК (Афины)
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Комментарии (1)
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shadrin78 (Запорожье)
27.11.2020 в 17:09
и тут Динамовцы виноваты Сердца подсунули
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