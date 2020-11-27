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Португальский легионер АЕК о поражении от Зари: Сыграли сердцем, а не умом
Побежали сломя голову вперед и оставили зоны
Португальский полузащитник греческого АЕК Андре Симойнш прокомментировал поражение своей команды в 4 туре ЛЕ дома от луганской "
У нас был нормальный первый тайм. Мы имели несколько возможностей, и вообще шансов на двоих с "Зарей" было 50 на 50.
После удаления мы попытались забить, но дали "Зари" зоны, которыми они воспользовались.
Тогда мы побежали сердцем, а не умом. Открылись, оставили другие зоны, соперники их во второй раз использовали, и стало 0:2. Вот тогда с каждой минутой становилось все труднее, - цитирует игрока Cosmote.
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