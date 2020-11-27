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Гладкий - о победе над АЕКом: Мы сумели дать ответ нашим критикам
Александр рассказал о настрое команды на матч
Вчера Заря разгромила в гостях АЕК в матче 4 тура Лиги Европы. После поединка Александр Гладкий в интервью Футбол NEWS прокомментировал победу над греками.
"Была очень тяжелая игра. Нам нужно было немножко перетерпеть потому что показываем хорошую игру, но нет результата. Мы выиграли 0:3 и получили три очка. К сожалению, в последнее время нас многие начали хоронить, списывать со счетов. Говорить, что у нас плохая команда, тренера плохие. Но, я думаю, мы сумели дать ответ нашим критикам. Мы доказали в первую очередь самим себе, что можем играть в футбол и побеждать. Это самое главное, потому что перед игрой было много негатива в нашу сторону. И мы договорились с ребятами, что ответим на критику на поле", - добавил в свою очередь Гладкий.
Победа позволила Заре догнать АЕК и разделить с греками третье место. Обе команды отстают от Браги на 4 очка.
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