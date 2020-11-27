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Победа памяти Марадоны. Наполи - Риека 2:0. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
(1 голосов)

Нужно было обязательно побеждать

Победа памяти Марадоны. Наполи - Риека 2:0. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча между "Наполи" и "Риекой" в рамках группового этапа Лиги Европы.

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За день до начала матча скончался Диего Марадона, который провел свои лучшие годы именно в Неаполе, а потому победу команда Гаттузо посвятила великому аргентинцу. Голами отметились Политано и Лосано.

Наполи - Риека 2:0
Гол: Политано 41, Лосано 75

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В статье: Наполи (Неаполь) Риека
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