Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Победа памяти Марадоны. Наполи - Риека 2:0. Видео голов и обзор матча
Нужно было обязательно побеждать
Вашему вниманию видеообзор матча между "Наполи" и "Риекой" в рамках группового этапа Лиги Европы.
За день до начала матча скончался Диего Марадона, который провел свои лучшие годы именно в Неаполе, а потому победу команда Гаттузо посвятила великому аргентинцу. Голами отметились Политано и Лосано.
Наполи - Риека 2:0
Гол: Политано 41, Лосано 75
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
- Портят газон бутсами. Ниву выгнали со стадиона в Тернополе
- Так и задумывал?! Хавбек Тоттенхэма закинул мяч за шиворот вратарю Лудогорцу почти с центра поля
- Ночной кошмар и украинское происшествие. Обзор греческих СМИ после матча АЕК - Заря
- Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО
- Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...