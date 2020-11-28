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Форвард Тоттенхэма признан лучшим игроком недели в ЛЕ
Карлос Винисиус был в ударе
УЕФА назвал лучшего игрока четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Им стал форвард "Тоттенхэма" Карлос Винисиус, сделавший дубль в матче с "Лудогорцем" (4:0). Также в его активе голевая передача.
Напомним, 25-летний бразилец выступает за "шпор" на правах аренды из "Бенфики".
????️ Assist— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 27, 2020
⚽️ Two goals
???? Player of the Week winner
A top display from Carlos Vinícius! ????@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL pic.twitter.com/WSLGfbWz9S
В число лучших также вошли Керем Демирбай из "Байера", Коди Гакпо ("ПСВ") и Николя Пепе ("Арсенал").
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