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Форвард Тоттенхэма признан лучшим игроком недели в ЛЕ

Лига Европы
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Карлос Винисиус был в ударе

Форвард Тоттенхэма признан лучшим игроком недели в ЛЕ
Новина українською

УЕФА назвал лучшего игрока четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Им стал форвард "Тоттенхэма" Карлос Винисиус, сделавший дубль в матче с "Лудогорцем" (4:0). Также в его активе голевая передача.

Напомним, 25-летний бразилец выступает за "шпор" на правах аренды из "Бенфики".

В число лучших также вошли Керем Демирбай из "Байера", Коди Гакпо ("ПСВ") и Николя Пепе ("Арсенал").

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В статье: Арсенал (Лондон) Байер (Леверкузен) Тоттенхэм (Лондон) Керем Демирбай Николя Пепе Карлос Винисиус
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