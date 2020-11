Форвард Тоттенхэма признан лучшим игроком недели в ЛЕ

УЕФА назвал лучшего игрока четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Им стал форвард "Тоттенхэма" Карлос Винисиус, сделавший дубль в матче с "Лудогорцем" (4:0). Также в его активе голевая передача.

Напомним, 25-летний бразилец выступает за "шпор" на правах аренды из "Бенфики".

