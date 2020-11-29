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Три основных игрока Лестера восстановились перед игрой с Зарей
Роджерс будет иметь больше возможностей при выборе состава
Три основных игрока "Лестера" завершили восстановление после травм накануне матча против "Зари" в ЛЕ.
Впервые с марта сможет сыграть защитник Рикарду Перейра. Также вернулись к тренировкам защитник Чаглар Сеюнджю и опорник Уилфред Ндиди.
"Лестер" лидирует в группе G с 10 очками в активе, "Заря" – на последнем месте с 3 пунктами.
Матч "Зари" и "Лестера" состоится 3 декабря.
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
29.11.2020 в 15:55
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