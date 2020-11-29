Три основных игрока Лестера восстановились перед игрой с Зарей

Три основных игрока "Лестера" завершили восстановление после травм накануне матча против "Зари" в ЛЕ.

Впервые с марта сможет сыграть защитник Рикарду Перейра. Также вернулись к тренировкам защитник Чаглар Сеюнджю и опорник Уилфред Ндиди.

"Лестер" лидирует в группе G с 10 очками в активе, "Заря" – на последнем месте с 3 пунктами.

Матч "Зари" и "Лестера" состоится 3 декабря.