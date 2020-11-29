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Три основных игрока Лестера восстановились перед игрой с Зарей

Лига Европы
(1 голосов)

Роджерс будет иметь больше возможностей при выборе состава

Три основных игрока Лестера восстановились перед игрой с Зарей
Новина українською

Три основных игрока "Лестера" завершили восстановление после травм накануне матча против "Зари" в ЛЕ.

Впервые с марта сможет сыграть защитник Рикарду Перейра. Также вернулись к тренировкам защитник Чаглар Сеюнджю и опорник Уилфред Ндиди.

"Лестер" лидирует в группе G с 10 очками в активе, "Заря" – на последнем месте с 3 пунктами.

Матч "Зари" и "Лестера" состоится 3 декабря.

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В статье: Заря (Луганск) Лестер Сити Вилфред Ндиди Чаглар Сеюнджю Рикарду Перейра
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
29.11.2020 в 15:55
Они уже решили задачу в ле
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