Заря – Лестер. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги Европы

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 5-го тура группового раунда Лиги Европы между луганской "Зарей" и английским "Лестером".

Пациент скорее жив, чем мертв. "Заря" отомстила команде Чигринского и Шахова в прошлом туре – подопечные Скрипника сохраняют шансы на выход в плей-офф, но для этого нужно зацепиться за результат с "Лестером" и удивлять "Брагу" в последнем туре. Обо всем по порядку – какой состав англичан мы увидим в Запорожье? Сумеет ли "Заря" сыграть агрессивно? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 3 декабря – в 19:50 по киевскому времени.