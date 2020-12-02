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Заря – Лестер. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги Европы

Лига Европы
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Заря – Лестер. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги Европы
UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 5-го тура группового раунда Лиги Европы между луганской "Зарей" и английским "Лестером".

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Пациент скорее жив, чем мертв. "Заря" отомстила команде Чигринского и Шахова в прошлом туре – подопечные Скрипника сохраняют шансы на выход в плей-офф, но для этого нужно зацепиться за результат с "Лестером" и удивлять "Брагу" в последнем туре. Обо всем по порядку – какой состав англичан мы увидим в Запорожье? Сумеет ли "Заря" сыграть агрессивно? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 3 декабря – в 19:50 по киевскому времени.

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В статье: Заря (Луганск) Брендан Роджерс Лига Европы Виктор Скрипник Лестер Сити Трансляция Аудио онлайн стрим
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