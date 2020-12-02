  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Заря - Лестер. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря - Лестер. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча

Лига Европы
(1 голосов)

Где 03.12.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Славутич-Арене

Заря - Лестер. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
UA-Футбол
Новина українською

С разным настроением подходят к очному противостоянию "Заря" и "Лестер". У украинской команды в трех последних матчах две победы и одна ничья, а у англичан – два поражения и одна ничья. Конечно, сложно сравнивать соперников, с которыми они играли, тем не менее, команда Скрипника имеет возможность продолжить свою оптимистичную серию.

"Лестер" лидер группы, который уже решил задачу выхода в плей-офф ЛЕ. А "Заря" находится на последнем месте, сохраняя лишь теоретические шансы побороться за евровесну. Да, шансы небольшие, но сдаваться до игры луганчане вряд ли согласны.

Лига Европы. Пятый тур

Стадион: Славутич-Арена (Запорожье)
Главный судья: Еспен Эскас (Норвегия)

Заря (Луганск, Украина) 19:55 Лестер Сити (Англия)

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Поединок в прямом эфире также покажут:

  • Объединенное Королевство - BTSport.com, BT Sport App, BT Sport 1
  • Германия - Blue Sport, DAZN
  • Испания - Movistar+
  • Польша - IPLA
  • Франция - RMC Sport en direct
  • Швеция - Viaplay Sweden
  • Египет - beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 5
  • Турция - beIN CONNECT Turkey
  • Латинская Америка - ESPN Play Sur
  • Канада - DAZN
  • США - TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, CBS All Access

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
  4. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Лестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...