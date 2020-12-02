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Заря - Лестер. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
Где 03.12.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Славутич-Арене
С разным настроением подходят к очному противостоянию "Заря" и "Лестер". У украинской команды в трех последних матчах две победы и одна ничья, а у англичан – два поражения и одна ничья. Конечно, сложно сравнивать соперников, с которыми они играли, тем не менее, команда Скрипника имеет возможность продолжить свою оптимистичную серию.
"Лестер" лидер группы, который уже решил задачу выхода в плей-офф ЛЕ. А "Заря" находится на последнем месте, сохраняя лишь теоретические шансы побороться за евровесну. Да, шансы небольшие, но сдаваться до игры луганчане вряд ли согласны.
Лига Европы. Пятый тур
Стадион: Славутич-Арена (Запорожье)
Главный судья: Еспен Эскас (Норвегия)
Заря (Луганск, Украина) 19:55 Лестер Сити (Англия)
Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре
Поединок в прямом эфире также покажут:
- Объединенное Королевство - BTSport.com, BT Sport App, BT Sport 1
- Германия - Blue Sport, DAZN
- Испания - Movistar+
- Польша - IPLA
- Франция - RMC Sport en direct
- Швеция - Viaplay Sweden
- Египет - beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 5
- Турция - beIN CONNECT Turkey
- Латинская Америка - ESPN Play Sur
- Канада - DAZN
- США - TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, CBS All Access
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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