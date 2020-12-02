Заря - Лестер. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча

С разным настроением подходят к очному противостоянию "Заря" и "Лестер". У украинской команды в трех последних матчах две победы и одна ничья, а у англичан – два поражения и одна ничья. Конечно, сложно сравнивать соперников, с которыми они играли, тем не менее, команда Скрипника имеет возможность продолжить свою оптимистичную серию.

"Лестер" лидер группы, который уже решил задачу выхода в плей-офф ЛЕ. А "Заря" находится на последнем месте, сохраняя лишь теоретические шансы побороться за евровесну. Да, шансы небольшие, но сдаваться до игры луганчане вряд ли согласны.

Лига Европы. Пятый тур

Стадион: Славутич-Арена (Запорожье)

Главный судья: Еспен Эскас (Норвегия)

Заря (Луганск, Украина) 19:55 Лестер Сити (Англия)

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