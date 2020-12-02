Скрипник перед матчем с Лестером: Никто не имеет права запретить нам мечтать

Главный тренер " Зари " Виктор Скрипник на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 5-го тура ЛЕ с "Лестером".

- Мы очень рады, что у нас есть шансы выйти из группы, которые позволяют позитивно думать. Как говорится: "Никто не имеет права запретить нам мечтать", но мы эти мечты и желания будем воплощать в жизнь, чтобы они стали реальностью. Мы понимаем, с каким соперником мы играем, знаем турнирное положение, всё зависит только от нас. Те результаты, которые мы показали в течение этой недели, вселяют надежду, но всё решается исключительно на поле, каждая игра это новый вызов. Конечно, лучше идёт подготовка в таком настрое как у нас сейчас. Игра в Греции показала, что мы провели хорошую работу над ошибками и всё-таки смогли сыграть и достичь результата несмотря ни на что. Это хороший стимул для нас, чтобы мы на позитивной ноте готовились и играли дальше. Завтра новый вызов, новый расклад, постараемся играть на максимуме и на результат.

- Что сейчас с кадровым положением в команде? Какое состояния у пропустивших прошлый матч Хомченовского и Цвека?

- В таком режиме как мы сейчас играем и тренируемся, в принципе, это не удивительно, что есть такие небольшие травмы мышечные, но очень жаль, что ребята не смогут нам помочь и в этот раз. Это составляющая часть футбола, с этим нечего не поделаешь. Дима Хомченовский, Ловро Цвек, а также Агрон Руфати, к сожалению, не смогут нам помочь, Агрон ещё не может восстановиться после приезда со сборной, у него так же мышечная травма. Так же Виталий Вернидуб не будет играть из-за перебора карточек. А так все остальные футболисты готовятся и хотят выйти и показать максимум.

- В первом матче команда играла достаточно сильно, особенно в первом тайме, но матч был сыгран абсолютно не по счёту, "Заря" могла забивать, но что-то видимо помешало. Какие выводы сделала команда после этого матча?

- Даже если сравнивать наши чемпионаты, то уже прослеживается колоссальная разница. Но график у нас совпадает, они играют так же часто, с такими же промежутками. Это была первая игра, которая открывала групповой этап. Настрой был хороший и к подготовке они подошли серьёзно, ещё учитывая тот факт, что они играли дома. Тогда они свою задачу выполнили, да и на сегодняшний день они, наверное, так же задачу уже свою выполнили. Может у нас есть надежда, что соперник будет не очень сильно готовиться к нашей игре, чтобы и у нас так же были шансы. Все ребята, которые играют в составе соперника, достойны уважения, но у нас настрой таков, что мы ни в коем случае их не боимся, а играем на равных. Мы хотим показывать ту игру, в которую умеем и можем играть. Работа над ошибками, безусловно, проведена, мы улучаем технику и наработки. Но только сама игра сможет показать, какой результат будет по окончанию матча. Тактика играет против тактики, но воплощают её в жизнь футболисты, которые могут сыграть как в положительную, так и в отрицательную сторону. У тебя может всё получаться, и мяч ты хорошо контролируешь, и игра хорошо идёт, но банальный стандарт может привести к забитому мячу как в одни, так и в другие ворота. Этот тот оппонент, на которого мы очень хорошо и сильно настраиваемся, только игра покажет, насколько мы готовы. Команды уже знают друг друга, играли между собой. Мы смотрели их прошедшую игру, которую они проиграли в Чемпионате Англии. Сейчас в основную группу возвращаться основные игроки, тренер надеется, что они помогут команд, здесь в Запорожье. Но как всегда мы смотрим на себя и хотим показать свою качественную игру. Конечно учитывая ошибки, которые мы допустили в Англии, будут внесены корректировки. Сейчас очень важен эмоциональный аспект, который сейчас у нас на должном уровне, после 2-х победных матчей. Этот позитив хочется по максимуму оставить и выдать на футбольном поле, чтобы он продолжался и после игры.