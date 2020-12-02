Гладкий: Минимальные шансы в ЛЕ у Зари есть, и мы будем хвататься за них обеими руками

Форвард "Зари" Александр Гладкий рассказал о своих ощущения перед игрой 5-го тура Лиги Европы с "Лестером".

- Завтра очень важный для нас всех матч. Соперника представлять не стоит, и мы с ними уже играли, и команда достаточно известная. В каком чемпионате играет "Лестер" мы все прекрасно знаем, игру очень хорошую они показывают и достаточно сильные игроки в их составе. Мы серьёзно готовимся и ждём завтрашней игры.

- Насколько победа над АЕКом добавила психологической уверенности команде?

- Это был очень важный в этом плане поединок. Потому что игра в предыдущих матчах у нас была неплохая, а результативности не было, поэтому эта победа была очень важна. Хоть мы не показали той игры, что планировали, но главное мы взяли 3 очка и идём с надеждой дальше. Она придаст уверенности и силы для дальнейших выступлений, потому что минимальные шансы, но они есть, и мы будем хвататься за них обеими руками.

- Разные атакующие модели прослеживались во всех играх "Зари". Какой она будет завтра учитывая силу соперника и их рвение к победе, чтобы дальше бороться за игры в кврокубках?

- Да, у нас были вариации, но это вопрос больше Виктору Анатольевичу, ведь ему как тренеру лучше знать постановку игры. Он знает всё, как мы будем играть завтра, по какой модели, но точно всё будет решаться сегодня во время тренировки. Мы уже разбирали "Лестер", мы знаем их сильные и слабые стороны, завтра будем эти знания использовать, так сказать, на практике.

- Вы анализировали "Лестер" после последнего матча в чемпионате с "Фулхэмом" или пересматривали вашу игру?

- Мы смотрим не только последние матчи соперников, но и предыдущие сыгранные в Лиге Европы. Мы серьёзно относимся к завтрашнему матчу. Шансы есть – и за них мы будем хвататься максимально.