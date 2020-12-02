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Зарю и Лестер рассудит судейская бригада из Норвегии
Во главе с Эспеном Эскосом
УЕФА назначил бригаду арбитров на матч 5-го тура группового этапа
Главным арбитров встречи будет Эспен Эскос.
Помогать ему будут ассистенты Эйстейн Иттерланд и Исаак Элиас Башевкин. Четвертый арбитр – Рохит Сагги.
Вся судейская бригада представляет Норвегию.
Напомним, что матч состоится в Запорожье в четверг, 29 октября, и начнется в 19:55.
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Источник:ФК Заря
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