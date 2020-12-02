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Зарю и Лестер рассудит судейская бригада из Норвегии

Лига Европы
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Во главе с Эспеном Эскосом

Зарю и Лестер рассудит судейская бригада из Норвегии
Новина українською

УЕФА назначил бригаду арбитров на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Заря" - "Лестер".

Главным арбитров встречи будет Эспен Эскос.

Помогать ему будут ассистенты Эйстейн Иттерланд и Исаак Элиас Башевкин. Четвертый арбитр – Рохит Сагги.

Вся судейская бригада представляет Норвегию.

Напомним, что матч состоится в Запорожье в четверг, 29 октября, и начнется в 19:55.

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В статье: Заря (Луганск) "Лестер Сити"
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Источник:
ФК Заря

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