Роджерс не взял на матч с Зарей нескольких игроков основы

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги Европы с "Зарей".

"Для нас это возможность сыграть с некоторыми из наших игроков, которые возвращаются после травм, и с некоторыми из наших молодых игроков. Мы не взяли в Запорожье несколько наших опытных футболистов, у которых была большая нагрузка в чемпионате и сборных. Они будут готовиться к следующему матчу АПЛ.

Но в то же время, мы также хотим и победить в матче, ведь наша цель - быть действительно конкурентоспособными в любом матче и любом турнире.

Уилфред Ндиди восстановился после травмы и готовится к матчу. Чаглар Сойонджу будет играть. Рикардо Перейра тоже. Тимоти Кастань все еще отсутствует, он не полетел в Украину" – сказал Роджерс.

Напомним, что матч "Заря" - "Лестер" состоится в четверг, 3 декабря, и начнется в 19:55.