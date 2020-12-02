  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Роджерс не взял на матч с Зарей нескольких игроков основы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роджерс не взял на матч с Зарей нескольких игроков основы

Лига Европы
(1 голосов)

Лестер может себе позволить выставить смешанный состав

Роджерс не взял на матч с Зарей нескольких игроков основы
Новина українською

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги Европы с "Зарей".

"Для нас это возможность сыграть с некоторыми из наших игроков, которые возвращаются после травм, и с некоторыми из наших молодых игроков. Мы не взяли в Запорожье несколько наших опытных футболистов, у которых была большая нагрузка в чемпионате и сборных. Они будут готовиться к следующему матчу АПЛ.

Но в то же время, мы также хотим и победить в матче, ведь наша цель - быть действительно конкурентоспособными в любом матче и любом турнире.

Уилфред Ндиди восстановился после травмы и готовится к матчу. Чаглар Сойонджу будет играть. Рикардо Перейра тоже. Тимоти Кастань все еще отсутствует, он не полетел в Украину" – сказал Роджерс.

Напомним, что матч "Заря" - "Лестер" состоится в четверг, 3 декабря, и начнется в 19:55.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Брендан Роджерс "Лестер Сити"
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Твиттер Лестера

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...