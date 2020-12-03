Наставник Лестера: Ключевые игроки отдохнут, нас пополнят футболисты молодежной команды

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс выступил на традиционной предматчевой пресс-конференции накануне игры с " Зарей " (сегодня в 19:55).

- На сегодня в Запорожье уже достаточно зимняя погода. Комфортная она вам?

- Погода нас устраивает, мы приехали не из теплых стран (улыбается). Видели уже зиму и такие погодные условия, да, прохладно, но думаю, мы адаптируемся к таким погодным условиям и сыграем на нужный нам результат.

- Важен ли для вас в первую очередь результат?

- Мы хотим выигрывать каждый матч. Завтра уникальная возможность для молодых игроков проявить себя, их цель показать себя на таком уровне и доказать, что они в деле.

- Некоторые футболисты основы, такие как Шмейхель и Варди, не прилетели в Украину. Вы дали отдохнуть игрокам основы или даете шанс молодым игрокам резерва проявить себя?

- Да, мы оставили дома нескольких ключевых игроков, они с нами не прилетели. Те игроки, которые не прибыли, они нам важны в национальном чемпионате и в других соревнованиях, поэтому было принято такое решение дать им небольшой отдых перед ключевыми играми. Все остальные игроки имеют хороший настрой на игру, все рвутся играть, молодые игроки должны будут показать свои способности.

- "Заря" перед матчем с "Лестером" получила две уверенные победы: в Лиге Европы и УПЛ. Смотрели ли вы эти матчи и сделали какие-то выводы, судя по игре соперника, по сравнению с прошлой игрой в Англии?

- Да, мы видели. Хочу заметить, что у них очень хорошая команда и поставлена ​​структура игры. Соперник имеет достаточно техничных игроков, все они играли достаточно хорошо. Поэтому будем смотреть, что будет завтра.

- Какое кадровое состояние команды, на сегодняшний день, учитывая, что некоторые футболисты не прилетели? Есть травмированы в составе?

- Будут конечно корректировки, поскольку некоторые игроки отсутствуют. Но нас пополнят футболисты из молодежной команды, поэтому кадровых проблем у нас нет, есть вариации состава.