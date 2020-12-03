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Роджерс: Я был приятно удивлен тем, как играла Заря в Англии

Лига Европы
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Комплименты от главного тренера Лестера

Роджерс: Я был приятно удивлен тем, как играла Заря в Англии
Новина українською

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс перед матчем 5-го тура Лиги Европы с "Зарей", отдал должное луганской команде и ее тренеру.

"Мне очень нравится, как играет "Заря". Они используют схему 4-4-2 с ромбом в центре. У них отличная структура игры и прекрасное взаимодействие на поле.

У "Зари" много талантливых футболистов. Когда мы победили в Англии я был приятно удивлен тем, как играла команда Скрипника", - сказал Роджерс.

Напомним, что матч "Заря" - "Лестер" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Заря (Луганск) Брендан Роджерс Виктор Скрипник "Лестер Сити"
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Источник:
ТК Футбол

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