Роджерс: Я был приятно удивлен тем, как играла Заря в Англии

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс перед матчем 5-го тура Лиги Европы с "Зарей", отдал должное луганской команде и ее тренеру.

"Мне очень нравится, как играет "Заря". Они используют схему 4-4-2 с ромбом в центре. У них отличная структура игры и прекрасное взаимодействие на поле.

У "Зари" много талантливых футболистов. Когда мы победили в Англии я был приятно удивлен тем, как играла команда Скрипника", - сказал Роджерс.