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Роджерс: Я был приятно удивлен тем, как играла Заря в Англии
Комплименты от главного тренера Лестера
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс перед матчем 5-го тура
"Мне очень нравится, как играет "Заря". Они используют схему 4-4-2 с ромбом в центре. У них отличная структура игры и прекрасное взаимодействие на поле.
У "Зари" много талантливых футболистов. Когда мы победили в Англии я был приятно удивлен тем, как играла команда Скрипника", - сказал Роджерс.
Напомним, что матч "Заря" - "Лестер" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет
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