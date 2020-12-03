Цыганикс считает, что Лестер в матче с Зарей не будет просто "отбывать номер"

Хавбек " Зари " Андрейс Цыганикс в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от матча 5-го тура ЛЕ, в котором луганчане примут "Лестер".

"Тренер "Лестера" перед началом турнира говорил, что они хотят взять максимальное количество очков и выходить из группы с первого места. На данный момент у них 10 очков, а у "Браги" – 7.

Поэтому я не думаю, что они приехали просто лишь бы как сыграть, не показывать свою лучшую игру.

Может, сыграет молодёжь, может нет – от нас это не зависит. Мы будем выходить и играть против "Лестера". Это большой клуб с большим именем", - заявил Цыганикс.