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Цыганикс считает, что Лестер в матче с Зарей не будет просто "отбывать номер"

Лига Европы
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Англичане не взял на матч с Зарей нескольких лидеров

Цыганикс считает, что Лестер в матче с Зарей не будет просто "отбывать номер"
Новина українською

Хавбек "Зари" Андрейс Цыганикс в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от матча 5-го тура ЛЕ, в котором луганчане примут "Лестер".

"Тренер "Лестера" перед началом турнира говорил, что они хотят взять максимальное количество очков и выходить из группы с первого места. На данный момент у них 10 очков, а у "Браги" – 7.

Поэтому я не думаю, что они приехали просто лишь бы как сыграть, не показывать свою лучшую игру.

Может, сыграет молодёжь, может нет – от нас это не зависит. Мы будем выходить и играть против "Лестера". Это большой клуб с большим именем", - заявил Цыганикс.

Напомним, что матч "Заря" - "Лестер" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Заря (Луганск) "Лестер Сити" Андрейс Цыганикс
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Источник:
ТК Футбол

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