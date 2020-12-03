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Цыганикс считает, что Лестер в матче с Зарей не будет просто "отбывать номер"
Англичане не взял на матч с Зарей нескольких лидеров
Хавбек "
"Тренер "Лестера" перед началом турнира говорил, что они хотят взять максимальное количество очков и выходить из группы с первого места. На данный момент у них 10 очков, а у "Браги" – 7.
Поэтому я не думаю, что они приехали просто лишь бы как сыграть, не показывать свою лучшую игру.
Может, сыграет молодёжь, может нет – от нас это не зависит. Мы будем выходить и играть против "Лестера". Это большой клуб с большим именем", - заявил Цыганикс.
Напомним, что матч "Заря" - "Лестер" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет
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