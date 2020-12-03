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Василь и Гладкий выйдут в старте Зари на матч с Лестером
Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы на матч 5-го тура
Заря: Василь, Фаворов, Иванисеня, Абу Ханна, Циганикс, Назарина, Юрченко, Кочергин, Громов, Кабаев, Гладкий
Запасные: Шевченко, Мацапура, Агапов, Алефиренко, Пиддубный, Лунев, Гринь, Перович, Сайядманеш
Лестер: Уорд, Джастин, Сейюджю, Морган, Рикарду, Чаудри, Ндиди, Барнс, Прат, Дженгиз Юндер, Ихеаначо
Запасные: Якупович, Столярчик, Фофана, Мэддисон, Олбрайтон, Перес, Менди, Фухс, Томас, Лешабела, Флинн, Нелсон
Напомним, что матч начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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