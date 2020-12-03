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ЛЕ. Брага в плей-офф, ЦСКА проигрывает, Хоффенхайм и Црвена Звезда играют вничью

Лига Европы
(2 голосов)

Кратко о каждом результате

ЛЕ. Брага в плей-офф, ЦСКА проигрывает, Хоффенхайм и Црвена Звезда играют вничью
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Завершилась первая часть матчей пятого тура группового этапа Лиги Европы. Самое время кратко ознакомиться с главными событиями.

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Группа G

Заря - Лестер 1:0 - отчет о матче
Гол: Алахьяр 85

АЕК - Брага 2:4
Голы: Оливейра 31, Василантонопулос 89 - Тормена 8, Эсжайю 10, Орта 45, Галено 83

Португальской "Браги", чтобы обеспечить выход в плей-офф, нужно было лишь обыграть "АЕК" на выезде. Задача была успешно выполнена еще в первом тайме, когда в ворота соперника влетело три гола. Матч в Запорожье уже не имел никого значения.

Группа Н

Милан - Селтик 4:2 - отчет о матче
Голы: Чалханоглу 24, Кастальехо 26, Хауг 50, Диас 82 - Рогич 7, Эдуард 14

Лилль - Спарта 2:1
Голы: Йылмаз 80, 84 - Крейчи 71

Чешскому клубу нельзя было проигрывать "догам", ведь в противном случае у них оставались лишь призрачные шансы на 1/16 финала. Они смогли первыми открыть счет, но потом за дело взялся Йылмаз, который отметился дублем.

Группа I

Сивасспор - Вильярреал 0:1 - отчет о матче
Гол: Чуквуезе 75

Карабах - Маккаби 1:1
Голы: Ромеро 37 - Коэн 22 (п)

До начала тура "Маккаби" был на втором месте в группе, но терять очки на поле аутсайдера им не следовало - не дремал турецкий "Сивасспор". Победу они удержать не смогли, но все равно остались на своем месте.

Группа J

ЛАСК - Тоттенхэм 3:3 - отчет о матче
Голы: Михорль 42, Эггештайн 84, Карамако 90+3 - Бэйл 45+2 (п), Сон 56, Алли 86 (п)

Антверпен - Лудогорец 3:1
Гол: Онгла 19, Де Лат 72, Бенсон 87 - Десподов 53

"Лудогорец" в текущем розыгрыше ЛЕ не успел набрать ни одного очка, и последние два тура для них превращались в формальность. Ну или в битву за собственную честь. Сегодня очередная игра была проиграна.

Группа К

Фейеноорд - Динамо З 0:2
Гол: Петкович 45+5 (п), Майер 53

ЦСКА - Вольфсбергер 0:1
Гол: Визингер 22

У московского "ЦСКА" оставались шансы на выход в плей-офф, но домашнее поражение в игре против австрийского "Вольфсбергера" поставило крест на любых мечтаниях.

Группа L

Црвена Звезда - Хоффенхайм 0:0

Гент - Слован 1:2 - отчет о матче
Гол: Яремчук 60 - Мара 32, Юсуф 58

На поля сербского стадиона "Хоффенхайм" и "Црвена Звезда" разыгрывали между собой первую строку в группе - нулевая ничья, которая устроила всех.

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В статье: Лига Европы
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Комментарии (2)
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.12.2020 в 22:05
Москали радуют
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.12.2020 в 21:56
Радий за козломордих. Жаль Краснодар підкачав трохи.
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