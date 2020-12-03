Лига Европы. Стиль Монзуль, гол Яремчука - Гент уступает Словану

Вопреки ожиданиям, главный тренер "Гента" Вим Де Деккер все же рискнул бросить в бой сразу Романа Яремчука. Украинский центрфорвард только недавно вышел с самоизоляции из-за положительного теста на коронавирус. Два других украинца в составе бельгийского клуба, Игорь Пластун и Роман Безус, остались на скамейке запасных. Был свой украинский след и у "Слована", за Либерец в центре обороны вышел Тарас Качараба.

Дополняла патриотическую для нас картину матча судейская бригада Екатерины Монзуль, которая дебютировала в еврокубках. Уже в дебюте Яремчук вывел Букари один на один, Качараба проиграл оппоненту позицию, но удар ганца не таил в себе серьезной угрозы для вратаря "Слована". Вскоре у хозяев возникли первые претензии и к Монзуль, но та ясно дала понять, что прессовать себя не позволит. Скажем прямо - украинская арбитресса права, ведь момент с падением Кастро-Монтеса на пенальти не тянул.

Следующий опасный момент также возник у ворот Нгуена, Букари в этот раз не стал делиться мячом с Яремчуком, хоть и мог, в чем прогадал. Голкипер снова оказался на высоте в ближнем бою. Голом же закончилась одна из немногих вылазок "Слована" на чужую половину поля. Пешек прошел левым флангом и нашел на линии штрафной Мару, которого никто не опекал. Удар не сказать, что получился у гвинейца, но подсобил небольшой рикошет.

После перерыва активнее начали действовать гости, вскоре их активность дала плоды. Качараба нанес удар головой после подачи со штрафного и Юсуф добил мяч в сетку. Это уже была серьезная заявка на победу, в то время как хозяев, в частности Яремчука, силы активно покидали. Тем не менее, украинцу удалось забить, обыгравшись с Доршем в стенку. Красивый удар получился у Романа, из-за пределов штрафной в самый угол. Буквально сразу же после гола "Гента" Юсуф имел отличную возможность восстановить перевес своей команды в два мяча, но угодил в штангу.

Сразу после этого на поле появился и Роман Безус, "Гент" явно был намерен счет сравнять. Отметилась и Екатерина Монзуль, которая убрала с поля Оджидже-Офойе уже после того как была произведена замена, и вернула назад капитана хозяев Кумса. Что именно не понравилось в замене арбитрессе сказать сложно, но принципиальность в этом вопросе она проявила. Еще раз она это сделал уже в компенсированное время, когда в течение почти двух минут определяла нарушителей, пытаясь наградить их обюдным предупреждением...

Дальше - больше! Прочувствовав слабину арбитра, игроки обеих команд начали ее натурально провоцировать, что позволило чехам по сути убить все пять компенсированных минут на ненужные хозяевам разборки. От греха подальше Екатерина Монзуль все же дала финальный свисток, так никого и не удалив. Но вистов для перспектив дальнейших назначений в еврокубках этот матч ей вряд ли добавит.

"Гент" снова проиграл и с нулем очков точно останется на последнем месте в группе L. "Словану" эта победа также ничего не дала, ведь "Црвена Звезда" и "Хоффенхайм" сыграли 0:0 в параллельном матче.

Гент - Слован 1:2 (0:1)

Голы: Яремчук (59) - Мара (32), Юсуф (55)

Гент: Болат, Ганче-Ольсен, Арсланагич, Фортуна, Кастро-Монтес (Кляйндинст 57), Овусу (Безус 62), Дорш, Кумс, Мохаммади, Букари, Яремчук.

Слован: Нгуен, Косельник, Югас, Качараба, Микула, Пешек (Матусек 74), Садилек, Мара, Беран (Громада 67), Москера, Юсуф (Рабушич 85).

Предупреждения: Мохаммади (52), Кумс (75), Ганче-Ольсен (85), Букари (90+3), Яремчук (90+6) - Мара (79), Матусек (85), Садилек (90+3), Рабушич (90+7)