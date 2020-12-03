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ЛЕ. ЛАСК – Тоттенхэм 3:3. Шпоры провалили матч, но оставили австрийцев вне плей-офф

Лига Европы
(1 голосов)

Не самая лучшая игра Тоттенхэма

ЛЕ. ЛАСК – Тоттенхэм 3:3. Шпоры провалили матч, но оставили австрийцев вне плей-офф
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, группа J, пятый тур

3 декабря. Линц, “Штадион дер Штадт Линц”

“ЛАСК” Линц – “Тоттенхэм” Лондон 3:3

Голы: Михорль 42, Эггештайн 84, Карамоко 90+3 – Бэйл 45+2 (пен.), Сон 56, Деле Алли 86 (пен.)

“ЛАСК”: Шлагер – Визингер, Андраде, Филипович – Реннер, Михорль, Мадсен, Ранфтль – Гойгингер (Карамоко 69), Эггештайн, Грубер (Райтер 69)

“Тоттенхэм”: Харт – Дэвис, Танганга, Санчес, Доэрти – Ло Чельсо (Дайер 72), Хейбьерг – Моура (Сиссоко 65), Ндомбеле (Бергвейн 65), Бэйл (Орье 82) – Сон (Алли 82)

Предупреждения: Михорль 32, Андраде 45+1, Вайзингер 86 – Моура 25, Деле Алли 89

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В статье: Гарет Бэйл Лига Европы Тоттенхэм (Лондон) Деле Алли Сон Хин Мин ЛАСК
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