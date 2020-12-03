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ЛЕ. ЛАСК – Тоттенхэм 3:3. Шпоры провалили матч, но оставили австрийцев вне плей-офф
Не самая лучшая игра Тоттенхэма
Лига Европы, группа J, пятый тур
3 декабря. Линц, “Штадион дер Штадт Линц”
“ЛАСК” Линц – “Тоттенхэм” Лондон 3:3
Голы: Михорль 42, Эггештайн 84, Карамоко 90+3 – Бэйл 45+2 (пен.), Сон 56, Деле Алли 86 (пен.)
“ЛАСК”: Шлагер – Визингер, Андраде, Филипович – Реннер, Михорль, Мадсен, Ранфтль – Гойгингер (Карамоко 69), Эггештайн, Грубер (Райтер 69)
“Тоттенхэм”: Харт – Дэвис, Танганга, Санчес, Доэрти – Ло Чельсо (Дайер 72), Хейбьерг – Моура (Сиссоко 65), Ндомбеле (Бергвейн 65), Бэйл (Орье 82) – Сон (Алли 82)
Предупреждения: Михорль 32, Андраде 45+1, Вайзингер 86 – Моура 25, Деле Алли 89
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