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Заря - Лестер 1:0. На 50 оттенков светлее

Лига Европы
(2 голосов)

Качественная и зрелищная победа луганчан, но задание выполнено только наполовину, выйти из группы уже не получится

Заря - Лестер 1:0. На 50 оттенков светлее
UA-Футбол
Новина українською

Ведь могут... Действительно, все проблемы "Зари" находились в плоскости психологии, в первых трех турах Лиги Европы проиграли луганчане, усложнили задачу выхода в плей-офф, после чего положение зависело не от команды Виктора Скрипника. Тем не менее, отметим положительные моменты - удалось добыть вторую победу в евросезоне, немного скрасить настроение украинских болельщиков и пополнить запас очков в рейтинге УЕФА. А также невозможно не отметить игру "бело-черных" - спокойно, с уверенностью в своих силах, где необходимо самоотверженно, кое-где рисковано, ведь без риска голы в футболе не забивают.

С первых минут противостояния подопечные Скрипника радовали нас своей активностью и агрессивностью, отменный момент был у Кочергина, когда четыре в три защитника выходили луганчане. Пробил лучший бомбардир "Зари" этого сезона, но голкипер справился. Затем штрафной удар заработали хозяева, Назарина пробивал и попал в стенку, повторный его выстрел успели заблокировать защитники. "Лестер" не ожидал такого начала, порой выглядел растерянным, еще и ранняя травма Сеюнджю сбила настрой гостей (возможно, боевой). Понадобилось время "лисам", чтобы прийти в себя.

Постепенно подопечные Роджерса все же стали смело переходить центр поля, врываться в штрафную Василя, тут уже "бело-черным" пришлось отрабатывать в обороне. Заметен был Ундер – два шанса не реализовал хавбек, один раз наш голкипер спас, затем немного не хватило точности. Также Барнс и Ихеаначо оказывались на выгодных позициях, были близки к тому, чтобы открыть счет, буквально в последний момент их накрывали луганчане.

И все же - в первом тайме - именно "Заря" должна была выходить вперед. Заметно в атаках старался Цыганикс (хотя и допустил несколько ошибок в обороне). Латышский легионер на 35-й минуте наносил смачный удар в угол, Уорд с большим трудом его отбил. Неплохо пробивал и Кочергин, Громов искал свободные зоны и нагнетал. По всем основным показателям статистики команда Скрипника превзошла соперника, к сожалению, не удалось это преимущество воплотить в точный удар.

Тут же стоит отметить, что иногда игра становилась достаточно жесткой, порой грубой, может быть, из-за напряжения. "Заря" давила, "Лестеру" это не нравилось, приходилось срывать атаки с помощью фола. Ну и луганчане не могли сдержаться, отвечая грубостью на грубость.

В самом начале второго тайма луганчане должны были наказывать "Сити" за небрежность в обороне. Кочергин совершил рейд по левому флангу и навесил в штрафную, Юрченко оказался первым на мяче и классно пробил головой. Перекладина спасла гостей. Еще через несколько минут прошла атака по правому краю, снова навес, и что-то похожее на панику воцарилось в штрафной Уорда - с большим трудом отбились "лисы".

Смогли выровнять игру представители АПЛ и во втором тайме. Да и сам сценарий продолжения встречи был похож на первую половину матча. Больше хотели забить хозяева, выглядели активнее и смелее, но на опыте и хладнокровности гости держались, действовали по счету, еще и проводили опасные контратаки. Был период, примерно с 70-й по 80-ю минуту, когда подопечные Роджерса поджали украинскую команду, создали ряд невероятно опасных моментов и могли забить. Фофана, Меддиссон и Ихеаначо стреляли опасно, но Василь вытащил сложнейшие мячи. Боснийский кипер, безусловно, стал одним из героев встречи.

А главным героем, наверное, можно назвать джокера хозяев, иранского легионера Аллахьяра Сайядманеша, который вышел на замену и всего за три минуты пребывания на поле смог забить. "Заря" организовала блестящую контркомбинацию, Фаворов промчался по флангу и прострелил в центр. Громов не успел замкнуть пас, а Сайядманеш на дальней штанге попал и по мячу и в ворота.

Снова второй тайм сильнее провели луганчане, забили и вырвали заслуженную победу у сильного, неудобного оппонента. Даже полурезервным составом "Лестер" представляет грозную силу. В справедливости итогового результата не должно быть сомнений, поскольку и статистика и повтор моментов подтверждают – "Заря" заслуженно продлила свою серию до четырех побед подряд, не пропустив в них ни одного мяча.

Лига Европы. Пятый тур

Стадион: Славутич-Арена (Запорожье)
Главный судья: Еспен Эскас (Норвегия)

Заря (Луганск, Украина) - Лестер Сити (Англия) 1:0

Голы: Сайядманеш 84

Заря: Василь - Фаворов, Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс - Назарина - Юрченко, Кочергин - Кабаев - Гладкий (Сайядманеш 81), Громов (Петрович 90+3).

Лестер: Уорд - Рикарду (Томас 46), Морган (Фукс 56), Сеюнджю (Фофана 17), Джастин - Ндиди (Менди 56), Чаудри - Ундер, Прат, Барнс - Ихеаначо.

Предупреждения: Цыганикс 32, Назарина 74 - Рикарду 42, Ихеаначо 45, Менди 58, Фофана 87

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В статье: Заря (Луганск) Брендан Роджерс Виктор Скрипник Лестер Сити
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Комментарии (73)
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Термит (Киев)
03.12.2020 в 22:24
Очень позитивные эмоции! Спасибо за победу! Хоть над Лестером-2, но все же - это было их, а не наше решение по составу. Товарищ Скрипник! Уберите Гладкого из состава, он после 20 минут пешком ходит, иранец за 10 минут остроты создал больше, чем тот за 80!
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+2
0
Number13 (Мариуполь)
03.12.2020 в 22:23
Зорька - молодцы! Шахтер - молодцы! дк - уг как всегда..
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+2
-3
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DynamoKiyv (Київ)
03.12.2020 в 22:26
фк подстилка наверное уже все выиграла что можно? Вы хоть один день без ДК можете прожить, никчемы рукоблуды?
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+2
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
03.12.2020 в 22:20
Зоря молодці!))
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+1
0
Alexandr 89 (Nova Kahovka)
03.12.2020 в 22:20
Молодцы, с победой !
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+2
0
avatar
okolegko (Київ)
03.12.2020 в 22:17
Це називається пізно всралися. Керівництву клубу та головному тренеру потрібно було вчасно донести до гравців, що за вихід в евровесну їм загрожує серйозний бонус. Але Скрипник не мотиватор, це не Вернидуб, тому маємо, що маємо...
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0
0
Acsakal (Kharkov)
03.12.2020 в 22:22
Упевнені, що гравці повірили би тренеру на рахунок бонусу, якщо їм навіть зарплату затримували?
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0
-1
Камонплей
03.12.2020 в 22:28
а шо вони з мотиватором Вернидубом в плейоф виходили?
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0
-1
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Одиссей(Афула) (Афула)
03.12.2020 в 22:16
Досрочная потеря шанса есть вина Скрипника,до которого поздно дошло,что в двух домашних матчах с Аеком и Брагой надо было надежно играть в обороне,а не лететь в атаку .В итоге проиграш АЕК,команде которая не сильнее и Браге с которой можно было сыграть в ничью.А теперь только и остается,что хлопать дверью.А за очки,конечно,спасибо,но не более того.
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+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
03.12.2020 в 22:10
В этой истории жаль больше всего клуб как таковой. Его создавали хорошие люди: Вернидуб, Скрипника далее, Рафаилов неплохо управлял. И именно благодаря им бы видим этот клуб как хоть какую-то альтернативу третьей силы, которая может иногда дать бой. Но к сожалению.. Клуб не хотят развивать. Не хотят ставить его на новую планку. И скорее всего, Заря опуститься на уровень ниже скоро, весь коллектив разойдется и будет что попало. Вот именно за это обидно. Что сколько клубов пошло по такому пути. А ведь могло быть все иначе.
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+5
0
Comment06 (Украина)
03.12.2020 в 22:10
Молодцы! В равной игре с превосходящим по качеству состава соперником (один Ундер чего стоит!), где объективно были ближе к поражению, чем к ничьей- вырвали победу! Решающей стала потеря очков с Брагой и АЕКом дома. Спасибо за 0,4 в общую копилку, что увеличит шансы в борьбе за 11-ю строчку рейтинга с Шотландией и Турцией! Спасибо за стойкость, настойчивость, умение преодолеть трудности. Реально сегодня Заря- третья сила нашего клубного футбола! Не удивлюсь, если через неделю вернут должок Браге.
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+3
-1
Acsakal (Kharkov)
03.12.2020 в 22:19
Взагалі-то всі ігрові показники в цьому матчі практично рівні - від володіння мячем до ударів по воротах.
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0
-1
avatar
okolegko (Київ)
03.12.2020 в 22:21
Прямо рекламний пост, аж блювотою тхне
Ответить
0
0
kapkan (Луганск)
03.12.2020 в 22:09
Заря-красавцы!!! Ничего не светило, но бились!!!
Ответить
+1
0
observer.ua (Донецьк)
03.12.2020 в 22:08
Поздравляю с победой! Команда - мужики! Жаль, что поздно завелись.
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+1
-1
osadob07 (жмеринка)
03.12.2020 в 22:01
с победой,но как говорится,поздно пить борджёми
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+2
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
03.12.2020 в 22:00
Дякую Зорі за перемогу, боротьбу до кінця, залікові бали в рейтинг. Але Лестер не грав а грався. З таким рівнем в єврокубках робити нема що.
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+5
-2
Dimka26 (Чернигов)
03.12.2020 в 22:04
а почему бы Лестеру не поиграться в ничего не значущем матче ЛЕ?
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+2
-2
avatar
usovvictor (Kharkov)
03.12.2020 в 22:10
...здесь не очередная "тренировка", - престиж страдает, счет при случае напомнят..., свои же...
0
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
03.12.2020 в 22:07
...ну значит доигрался...
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+1
0
avatar
ymscik (Херсон)
03.12.2020 в 21:59
Молодцы! Поздравляю! Спустили на землю зазнаек!
Ответить
+3
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
03.12.2020 в 21:59
Реально первые игры Заря проводила с поникшей головой..... А ведь могли!!!!!! Эх.... Зато проснулись, может и в чемпионате прибавит?! Спасибо за победу!
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
03.12.2020 в 22:02
спасибо Президенту за это
Ответить
+2
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
03.12.2020 в 22:04
Это да(
0
-1
Acsakal (Kharkov)
03.12.2020 в 22:20
Якому президенту і за що?
+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
03.12.2020 в 22:27
Геллеру. За похабное отношение к футболистам и клубу в целом
0
0
NikosFutboloidos (Chop)
03.12.2020 в 21:56
Будь ласка віддайте уже Гладкого на тренерські курси, буде гарний асистент Скрипника. За очки кофа. окремо дякую.
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+9
-1
avatar
Харьковчанин (Харків)
03.12.2020 в 21:55
добра гра була, молодці!
Ответить
+9
0
FCWROVY1 (Kyiv)
03.12.2020 в 21:55
Скрипник заплатив з своєї кишені зарплату..і почали грати..от не розумію чому швидше не випустив іранця
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+5
-2
Acsakal (Kharkov)
03.12.2020 в 22:01
Або раніше не заплатив зарплату? А власник і спортдір в команді взагалі є?
Ответить
+2
-1
oleg dynamo (львівська)
03.12.2020 в 21:55
Молодці!Кочергін та й Кабаєв майже постійно щось запорюють і явно послаблюють гру зорьки,А так з перемогою!
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+4
-2
Footballhead (м. Чернігів)
03.12.2020 в 22:00
Кочергін та Кабаєв? Запорюють?) Вони найкращі гравці команди, обоє по 5 за сезон вже забили, про які в сраку запори мова?
Ответить
+2
-2
avatar
okolegko (Київ)
03.12.2020 в 22:25
А скільки ще не забили? Тут виникає питання у відсотку реалізації...
0
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
03.12.2020 в 21:55
Заря засияла, но, к сожалению, поздновато. А за эту игру - зачёт. Молодцы!
Ответить
+5
0
avatar
ascent (Луксор)
03.12.2020 в 21:54
Заря и Шахтер - не словом, а делом ...
Ответить
+11
-6
Jovan Markoski
03.12.2020 в 21:54
Ребят, вы молодцы! Даже несмотря на невыход из группы за вас все равно не стыдно!
Ответить
+10
-2
kanoist (мариуполь)
03.12.2020 в 21:53
Эх,поражение от Аека,никчемное и ненужное и с таким счётом.просто парадокс а не команда,спасибо зорька за финиш,Брагу обуйте и программа максимум будем считать выполненной!!!!
Ответить
+3
-1
Dimka26 (Чернигов)
03.12.2020 в 22:03
Пускай просто достойно сыграют.
Ответить
+2
0
avatar
okolegko (Київ)
03.12.2020 в 22:30
А "достойно" це як? Досить вже рекламувати радянські відмазки. З групи не вийшли – великий жирний мінус. Заробили 2 бали – маленький нежирний плюс. І жодної емоційної фарби
0
0
avatar
Hugo64 (PARIS)
03.12.2020 в 21:53
ЗАРЯ играла раскрепощенно-никакого груза ответственности-врядли б брага упустила б своЁ.... много потеряно раньше с дома с аеком да и с этими тоже-по игре молодец САЙяд.... кажется третий гол его когда выпускают минут за 10 и он забиваеет-местами очень неплохо кочергин- а вот кабаев очень много ошибался-иногда даже очень вблизи своей штрафной- юрченко когда же начнет забивать с игры-сегодня перекладина- ТЕПЕРЬ брагу и дверь очень хлопнит
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+3
-2
Acsakal (Kharkov)
03.12.2020 в 21:53
Ну, нарешті і Зоря прокинулася. І лише в Динамо межа мрій - це нульова ничия у "фіналі" з "самим Ференцварошом".
Ответить
+7
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.12.2020 в 21:58
Прокинулася коли супернику нічого вже не треба. А Динамо буде єдиним представником у плей-оф від України.
Ответить
+2
-8
avatar
Kolibri (Киевоград)
03.12.2020 в 22:03
))))))))))))
+1
0
Footballhead (м. Чернігів)
03.12.2020 в 22:03
В плей-офф чого? Сідання на бутилку?
+5
-2
Дрюон (Одесса)
03.12.2020 в 22:05
Можливо й буде, скоріше за все єдиним, але заробить максимально 4 очки у групі. А може й 2. Браво. Дякуємо усі за поповнення загального коефіцієнту.
+4
0
Acsakal (Kharkov)
03.12.2020 в 22:07
Дали дурнику гудзик, він і сміється... Чим Динамі пишатися? Тим, що волею жеребу до них в групу потрапила така ж слабка команда? А що ти напишеш, якщо Шахтар в останньому турі виграє, а Динамо програє?
+4
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
03.12.2020 в 22:18
Acsakal, ти як дівчинка на форумі про косметику. На всіх гілках, навіть там не про ДК, воно пише про ДК.
+1
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
03.12.2020 в 22:20
Саме в ДК найслабкіша група, а в шахтьора сама найтяжча. Нікогда такого не било, і вот опять. Жодного дня не пропускає, щоб не кинути свої какахи в сторону ДК.
+1
-1
avatar
andMOLIMEN (Львів)
03.12.2020 в 22:10
Очки в таблицю коефіцієнтів на даний момент: Шахтар - 9, Динамо - 8.5, Зоря - 4, Колос - 2, Десна - 0.5
Ответить
+1
0
Acsakal (Kharkov)
03.12.2020 в 22:14
Ти тільки забув нагадати, що ані Шахтар, ані Зоря у відбіркових турах участі не брали.
+2
-1
Golfik25 (Киев)
03.12.2020 в 22:11
Надеюсь ты так дке сдохнешь от желчи, как твоя шлюхомать
Ответить
+1
-2
avatar
andMOLIMEN (Львів)
03.12.2020 в 22:16
дуже тупий аргумент, вони могли б взяти участь у відбіркових турах і вилетіти, як мінімум, останні рази так і було
0
0
Лекарь (село Дарница)
03.12.2020 в 21:52
Блин, я думал матч в 22-00. Аааа...
Ответить
+2
-2
Alexs22 (Киев)
03.12.2020 в 21:52
Зоре - БРАВО!!! Жаль не с первого тура. Спасибо за очки в копилку!!
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+8
-1
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
03.12.2020 в 21:51
Молодцы очередные 2 очка в копилку. Но обидно что поздно взялись за дело. Шансы на плей оф тю тю
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+5
-1
Footballhead (м. Чернігів)
03.12.2020 в 21:53
Тут від самого початку легко не було, ґрупа була бойова і шанси на вихід були в усіх. 50/50, не вийшли - ну й нехай, зато поборолися і Лестер обіграли. Явно буде що згадати луганчанам, однозначно)
Ответить
+6
-1
octavi4 (Warszawa)
03.12.2020 в 21:51
Красавцы, остаётся ещё выиграть у Браги и тогда таблица будет выглядеть приятней
Ответить
+5
-2
Footballhead (м. Чернігів)
03.12.2020 в 21:50
Молодці, Зорька. Зробили все, що могли, тут уже справді не від них залежав вихід з ґрупи. Але як то кажуть, якщо не можеш вийти - просто хлопни дверима. Сподіваюся, фінальний матч з Браґою буде таким хлопком. Не цього, так наступного разу, це не вонюче Днонамо, яке зливає навіть Ференцварошу. Удачі.
Ответить
+5
-9
Golfik25 (Киев)
03.12.2020 в 22:12
Как там Десна? В УПЛ даже победить не может
Ответить
+2
-1
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.12.2020 в 21:50
Неделя 2 смена, две ох... каких игр не посмотрел))) С победой!!!
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+1
-4
avatar
usovvictor (Kharkov)
03.12.2020 в 21:50
...ну Зорька, ну Зорька... Как так можно нестабильно играть и удивлять вот такими матчами. Просто молодцы, выдрали победу, которую закрепил вратарь. Сейв зачтен, спасибо ребята!
Ответить
+7
0
1_Rui_3 (Винница)
03.12.2020 в 21:49
Молодцы!!! Жалко что в первом круге 3 поражения,а так бы могли бороться ещё за плей-офф
Ответить
+7
0
Lion Killer (Львів)
03.12.2020 в 21:49
Браво. Шкода, шо не було такого настрою і впевненості в силах з 1го матчу.
Ответить
+9
0
Дрюон (Одесса)
03.12.2020 в 21:49
Спасибо, Зоренька! За характер, за игру, за очки в копилочку!
Ответить
+10
0
аалекс ( Крым)
03.12.2020 в 21:49
Молодцы луганчане. Показали характер, жаль только, что шансы пройти дальше потеряны.
Ответить
+8
-1
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.12.2020 в 21:51
Почему, одна игра ещё?
Ответить
0
-7
Acsakal (Kharkov)
03.12.2020 в 21:57
Після 5-го туру у Браги та Лестера по 10 очок. Зоря може набрати максимум 9.
+3
-1
avatar
nin-mir (Запорожье)
03.12.2020 в 21:52
Понятно, что в последнем туре уже ничего не решается. Но хочется, чтобы луганчане постояли за честь рейтинга!!!
Ответить
+6
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.12.2020 в 22:03
Затупил, сорри
Ответить
+1
0
Kela (Одесса)
03.12.2020 в 21:49
круто
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+5
-1
Tenma7 (Чернигов)
03.12.2020 в 21:48
Молодцы!!!!
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+6
-2
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Kolibri (Киевоград)
03.12.2020 в 21:48
Спасибо!!!! Юху!!! Супер!!!!
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+6
-1
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Saturn (Киев)
03.12.2020 в 21:48
Молодцы!
Ответить
+7
-2


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