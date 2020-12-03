Заря - Лестер 1:0. На 50 оттенков светлее

Ведь могут... Действительно, все проблемы "Зари" находились в плоскости психологии, в первых трех турах Лиги Европы проиграли луганчане, усложнили задачу выхода в плей-офф, после чего положение зависело не от команды Виктора Скрипника. Тем не менее, отметим положительные моменты - удалось добыть вторую победу в евросезоне, немного скрасить настроение украинских болельщиков и пополнить запас очков в рейтинге УЕФА. А также невозможно не отметить игру "бело-черных" - спокойно, с уверенностью в своих силах, где необходимо самоотверженно, кое-где рисковано, ведь без риска голы в футболе не забивают.

С первых минут противостояния подопечные Скрипника радовали нас своей активностью и агрессивностью, отменный момент был у Кочергина, когда четыре в три защитника выходили луганчане. Пробил лучший бомбардир "Зари" этого сезона, но голкипер справился. Затем штрафной удар заработали хозяева, Назарина пробивал и попал в стенку, повторный его выстрел успели заблокировать защитники. "Лестер" не ожидал такого начала, порой выглядел растерянным, еще и ранняя травма Сеюнджю сбила настрой гостей (возможно, боевой). Понадобилось время "лисам", чтобы прийти в себя.

Постепенно подопечные Роджерса все же стали смело переходить центр поля, врываться в штрафную Василя, тут уже "бело-черным" пришлось отрабатывать в обороне. Заметен был Ундер – два шанса не реализовал хавбек, один раз наш голкипер спас, затем немного не хватило точности. Также Барнс и Ихеаначо оказывались на выгодных позициях, были близки к тому, чтобы открыть счет, буквально в последний момент их накрывали луганчане.

И все же - в первом тайме - именно "Заря" должна была выходить вперед. Заметно в атаках старался Цыганикс (хотя и допустил несколько ошибок в обороне). Латышский легионер на 35-й минуте наносил смачный удар в угол, Уорд с большим трудом его отбил. Неплохо пробивал и Кочергин, Громов искал свободные зоны и нагнетал. По всем основным показателям статистики команда Скрипника превзошла соперника, к сожалению, не удалось это преимущество воплотить в точный удар.

Тут же стоит отметить, что иногда игра становилась достаточно жесткой, порой грубой, может быть, из-за напряжения. "Заря" давила, "Лестеру" это не нравилось, приходилось срывать атаки с помощью фола. Ну и луганчане не могли сдержаться, отвечая грубостью на грубость.

В самом начале второго тайма луганчане должны были наказывать "Сити" за небрежность в обороне. Кочергин совершил рейд по левому флангу и навесил в штрафную, Юрченко оказался первым на мяче и классно пробил головой. Перекладина спасла гостей. Еще через несколько минут прошла атака по правому краю, снова навес, и что-то похожее на панику воцарилось в штрафной Уорда - с большим трудом отбились "лисы".

Смогли выровнять игру представители АПЛ и во втором тайме. Да и сам сценарий продолжения встречи был похож на первую половину матча. Больше хотели забить хозяева, выглядели активнее и смелее, но на опыте и хладнокровности гости держались, действовали по счету, еще и проводили опасные контратаки. Был период, примерно с 70-й по 80-ю минуту, когда подопечные Роджерса поджали украинскую команду, создали ряд невероятно опасных моментов и могли забить. Фофана, Меддиссон и Ихеаначо стреляли опасно, но Василь вытащил сложнейшие мячи. Боснийский кипер, безусловно, стал одним из героев встречи.

А главным героем, наверное, можно назвать джокера хозяев, иранского легионера Аллахьяра Сайядманеша, который вышел на замену и всего за три минуты пребывания на поле смог забить. "Заря" организовала блестящую контркомбинацию, Фаворов промчался по флангу и прострелил в центр. Громов не успел замкнуть пас, а Сайядманеш на дальней штанге попал и по мячу и в ворота.

Снова второй тайм сильнее провели луганчане, забили и вырвали заслуженную победу у сильного, неудобного оппонента. Даже полурезервным составом "Лестер" представляет грозную силу. В справедливости итогового результата не должно быть сомнений, поскольку и статистика и повтор моментов подтверждают – "Заря" заслуженно продлила свою серию до четырех побед подряд, не пропустив в них ни одного мяча.

Лига Европы. Пятый тур

Стадион: Славутич-Арена (Запорожье)

Главный судья: Еспен Эскас (Норвегия)

Заря (Луганск, Украина) - Лестер Сити (Англия) 1:0

Голы: Сайядманеш 84

Заря: Василь - Фаворов, Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс - Назарина - Юрченко, Кочергин - Кабаев - Гладкий (Сайядманеш 81), Громов (Петрович 90+3).

Лестер: Уорд - Рикарду (Томас 46), Морган (Фукс 56), Сеюнджю (Фофана 17), Джастин - Ндиди (Менди 56), Чаудри - Ундер, Прат, Барнс - Ихеаначо.

Предупреждения: Цыганикс 32, Назарина 74 - Рикарду 42, Ихеаначо 45, Менди 58, Фофана 87