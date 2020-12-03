ЛЕ. Милан возвращается с 0:2 и побеждает Селтик

Лига Европы. Группа Н. Пятый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Селтик" 4:2

Голы: Чалханоглу 24, Кастильехо 27, Хауге 50, Диас 82 - Рогич 8, Эдуар 14

"Милан": Д. Доннарумма, Далот, Габбия, Кьер (Романьоли 12), Эрнандес, Кесси (Беннасер 61), Крунич (Тонали 46), Кастильехо, Чалханоглу (Диас 61), Хауге, Ребич (Коломбо 83)

"Селтик": Баркас, Биттон, Айер, Абд Эльхамид, Фримпонг, Браун (Соро 82), МакГрегор, Лаксальт, Рогич (Нтчам 67), Кристи (Климала 86), Эдуар

Предупреждения: Кристи 23, Рогич 67, Браун 75

Рай "дьяволов" против ада "обручей". "Селтик" в тяжелейшем кризисе, бьёт антирекорды последних 60-ти лет. Он победил лишь дважды в последних десяти матчах, сильно отстаёт от "Рейнджерс" в лиге, уже не продолжит в Лиге Европы. А после потери в воскресенье первого внутреннего трофея после 11-ти выигранных болельщики бушевали, ранили трёх полицейских, команду пришлось уводить под охраной. "Милан" же играет в футбол, не виданный девять лет, бьёт рекорды клуба, лидирует в Серии А. Исход такой встречи не удивил. Даже при том, что гордые шотландцы поборолись, а итальянцы часто засыпали.

Хозяева вроде бы начали неплохо. Но на восьмой минуте Крунич грубо ошибся, Рогич подхватил и положил с 18-ти метров. Гол практически вверг миланцев в панику. Рогич чуть не закрутил в сетку ещё раз, опасный удар МакГрегора отбил Доннарумма, Эдуар подсёк над ним с паса Кристи вразрез. К 23-ей минуте счёт по ударам по воротам был 0:6. Пришлось прибегнуть к стандартному положению. Чалханоглу реализовал штрафной, после чего "Милан" уже доминировал. Кастильехо и забил после удара Ребича в защитника, и дважды плохо пробил с отличных позиций. Чалханоглу прямо с углового попал в перекладину.

Второй тайм 21-летний левый вингер Хауге начал прорывом мимо троих и мягким ударом под дальнюю стойку. После чего фаворит мог уже играть по результату. Так он и сделал. Отойдя слишком глубоко. Аутсайдер постепенно приближался, ускорялся, забрасывал в штрафную. Очень активный Фримпонг из её правой части пробил близко к стойке. На 73-ей минуте Доннарумма блестяще спас от штрафного удара Кристи. "Дьяволы" играли с огнём. Но всё же удержались. Ближе к 80-ой минуте даже успокоили игру. И в итоге Хауге вновь прошёл троих, на этот раз найдя Диаса перед вратарём.

Вряд ли в плане командной структуры "Милан" может быть доволен этим матчем. Впрочем, камбеком, четырьмя голами пренебрегать не стоит. Тем более, что эта победа благодаря и победе "Лилля" над "Спартой" обеспечила французской и итальянской командам место в 1/16 финала турнира уже за тур до окончания группового. Поход продолжается.