ЛЕ. Сивасспор - Вильярреал 0:1. Турки еще в игре благодаря Карабаху

Турнирное положение не обязывало "Вильярреал" сломя голову бежать вперед. Но эта команда иначе не может. Питаясь энергией Унаи Эмери, "субмарина" нагнетала весь первый тайм. У "Сивасспора" был шанс на стартовых минутах, когда испанцы еще как следует не вошли в игру. Но Градель пробил слишком просто для Рульи. Затем такую ​​же ошибку допустил Ялчин.

"Вильярреал" ни разу не пробил в створ ворот в первом тайме, но насколько опасными были удары испанцев мимо рамки. Собственно, после выстрела Фойта мяч чудом не влетел в ближний угол – попал в сетку с внешней стороны. Коклен подобрался еще ближе – перекладина, а Иборра и Баена пробивали не на силу, но с расчетом на точность. И здесь не сложилось.

"Вильярреал" выглядел лучше и заслуживал минимум гол. Это в ситуации, когда "субмарину" устраивала даже ничья. А вот "Сивасспору" крайне противопоказано было проигрывать. В случае поражения турок и победы "Маккаби" в параллельном матче, "Сивасспор" терял шансы на выход из группы. А Турция теряла шансы быть представленной весной в еврокубках.

После перерыва картина матча не слишком изменилась. "Вильярреал", как и раньше, владел тотальным преимуществом в контексте контроля над мячом, лучше играл в пас и более успешно применял дриблинг. "Сивасспор" же отличился большим количеством выигранных единоборств, но не моментами у ворот Рульи. Кроме попаданий Ялчина и Граделя в первом тайме, турки так и не отметились ударами в створ.

А "Вильярреалу" достаточно было одной обширной атаки, в ходе которой удалось вывести на ударную позицию по пустым воротам Чуквезе. Предшествовали этому две взвешенных передачи от Тригероса и Хайме Косты.

Команда Эмери с позиции силы выиграет эту группу. А "Сивасспор" сохранил шансы на плей-офф благодаря "Карабаху", который сыграл вничью с Маккаби (Тель-Авив). Туркам нужно выигрывать минимум с разницей в два мяча, или с разницей в один мяч, начиная со счета 2:1.

Лига Европы. Группа І. 5-й тур

Турция. Сивас. "Йене Дорт Эйлюль"

Арбитр в поле - Дуйе Струкан

"Сивасспор" - "Вильярреал" 0:1

Гол: Чуквезе 75

"Сивасспор": Самасса - Османпаша, Аппиндангое, Камара, Эрдаль - Кофи (Клаудемир 82), Файр - Эзтекин, Ялчин (Коне 76), Градель - Ятабаре (Нинга 80)

"Вильярреал": Рульи - Пенья, Фойт, Рамиро Мори, Хауме Коста (Эступиньян 77) - Иборра, Коклен (Тригерос 68), Баена (Парехо 68) - Кубо (Жереми Пино 60), Чуквезе (Морено 76) - Фер Ниньо

Предупреждения: Файр 60, Аппиндангое - Пенья 61