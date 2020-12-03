Заря потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

Луганская Заря в 5-м туре Лиги Европы с минимальным счетом 1:0 обыграла в Запорожье Лестер.

Несмотря на победу, луганчане потеряли шансы на выход в плей-офф, так как в параллельном поединке Брага обыграла АЕК (4:2).

После 5 туров у Лестера и Браги по 10 очков, у Зари – 6, у АЕКа – 3.