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Заря потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Луганчане обыграли Лестер, но Брага расправилась с АЕКом

Заря потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
Новина українською

Луганская Заря в 5-м туре Лиги Европы с минимальным счетом 1:0 обыграла в Запорожье Лестер.

Несмотря на победу, луганчане потеряли шансы на выход в плей-офф, так как в параллельном поединке Брага обыграла АЕК (4:2).

После 5 туров у Лестера и Браги по 10 очков, у Зари – 6, у АЕКа – 3.

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В статье: Заря (Луганск) "Лестер Сити"
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Комментарии (5)
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DK с 6 лет (Киев)
03.12.2020 в 22:09
Очень жаль. И почему не Заря Запорожье? В Луганск они уже врядли вернутся. Это поравда увы.
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+2
-3
DK с 6 лет (Киев)
03.12.2020 в 22:05
Очень жаль. И почему Луганск, они уже никогда туда не вернутся, сколько раз состав поменялся? Плсмотрим правде в глаза - Заря Запорожье, а Металлурга, к сожаленью, уже никогда не будет.
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+2
-2
c99baf (Харьков)
03.12.2020 в 22:17
Шо ты несёшь? Хотя и ник у тебя -дебил кУевский с 6-ти лет...
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0
-1
Kela (Одесса)
03.12.2020 в 22:03
как так?
Ответить
0
-1
vlotko (Броди)
03.12.2020 в 22:02
З запізненням Зоря набрала хорошу форму. Треба було стартувати дещо раніше.
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+1
0


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