Лига Европы
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Заря потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
Луганчане обыграли Лестер, но Брага расправилась с АЕКом
Луганская Заря в 5-м туре Лиги Европы с минимальным счетом 1:0
Несмотря на победу, луганчане потеряли шансы на выход в плей-офф, так как в параллельном поединке Брага обыграла АЕК (4:2).
После 5 туров у Лестера и Браги по 10 очков, у Зари – 6, у АЕКа – 3.
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Комментарии (5)
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DK с 6 лет (Киев)
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