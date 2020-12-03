  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Скрипник: Лучше бы мы сейчас начинали групповой турнир
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скрипник: Лучше бы мы сейчас начинали групповой турнир

Лига Европы
(1 голосов)

Заря обыграла Лестер, но потеряла шансы на плей-офф

Скрипник: Лучше бы мы сейчас начинали групповой турнир
Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник в эфире ТК Футбол прокомментировал победу своей команды над "Лестером" (1:0) в 5-м туре Лиги Европы.

– Не каждый день мы обыгрываем команды АПЛ. Конечно, приятно, ребята – молодцы. Немного огорчило, что "Брага" выиграла.

Сегодня было видно желание, игроки не боялись, играли в то, о чем договаривались. Это хороший соперник с качественными футболистами, но мы искали и дождались своего шанса, не пропустили. Больше позитива, чем негатива.

- Согласитесь, что это лучший матч "Зари" в этой Лиге Европы?

– У нас были хорошие игры с той же "Брагой", когда мы нанесли больше 20 ударов по воротам, играли почти на одной половине поля. Я не умаляю уровень этой команды, но бывает такое.

Сегодня была удачная замена. Мы не хотели стоять только сзади, искали свои шансы, хотели выиграть, чего и добились. С учетом того, что это домашняя победа против такого соперника, то можно сказать, что это та игра, которую мы так хотели.

- Сайядманеш вышел на замену и забил, как и в матче с "Рухом".

– Новый человек вливается в коллектив, у него есть свои качества и неординарная техника. Он привыкает к нам, а мы к нему. Этот процесс длится не один день. Мы знаем, что он может больше и лучше.

Читайте такжеЗаря – Лестер 1:0. Видео гола и обзор матча

- Вы во втором тайме дожимаете своего соперника, несмотря на напряженный график.

– Так получается, у нас были моменты во втором тайме, когда нас зажимали так, что вот-вот и что-то случится. Вера в то, что мы можем и хотим, большую роль сыграла.

Мы рады, но так случилось, что выиграли последние 2 игры. Остается одна, которая никакой роли кроме престижа не играет. Мы не каждый год играем в еврокубках, нужно наслаждаться этими играми. Европа – это тот рынок, где футболисты хотят себя показать, что мы сейчас и делаем.

- Согласитесь с тем, что команда повзрослела по сравнению с первым матчем против "Лестера"?

– Это опыт. Мы же не просто проиграли и забыли. Мы хотим развиваться, мы это стараемся делать, анализируем, показываем, тренируем. Это приносит плоды, которые мы сейчас пожинаем. Сейчас мы имеем то, что имеем, но лучше бы мы сейчас начинали этот турнир.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник "Лестер Сити"
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
usovvictor (Kharkov)
03.12.2020 в 23:04
...да, тяжелая раскачка сыграла свою роль, тренеру надо быть мудрее в перспективах, он же знает свою команду...
Ответить
+1
-1
Исследователь
03.12.2020 в 23:00
Удалось посмотреть только первый тайм, Лестер простил Заре очень многие ошибки, чего не было в первой игре. Хотя Заря как и во всех предыдущих играх хорошо начинает но не забивает, сегодня проскочили. Ну и на том спасибо.
Ответить
0
-1
ElvisSuperStar007 (Хуст)
03.12.2020 в 23:22
зоря как бы тоже простила раза 3 100% моменты
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...