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Скрипник: Лучше бы мы сейчас начинали групповой турнир
Заря обыграла Лестер, но потеряла шансы на плей-офф
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник в эфире ТК Футбол прокомментировал
– Не каждый день мы обыгрываем команды АПЛ. Конечно, приятно, ребята – молодцы. Немного огорчило, что "Брага" выиграла.
Сегодня было видно желание, игроки не боялись, играли в то, о чем договаривались. Это хороший соперник с качественными футболистами, но мы искали и дождались своего шанса, не пропустили. Больше позитива, чем негатива.
- Согласитесь, что это лучший матч "Зари" в этой Лиге Европы?
– У нас были хорошие игры с той же "Брагой", когда мы нанесли больше 20 ударов по воротам, играли почти на одной половине поля. Я не умаляю уровень этой команды, но бывает такое.
Сегодня была удачная замена. Мы не хотели стоять только сзади, искали свои шансы, хотели выиграть, чего и добились. С учетом того, что это домашняя победа против такого соперника, то можно сказать, что это та игра, которую мы так хотели.
- Сайядманеш вышел на замену и забил, как и в матче с "Рухом".
– Новый человек вливается в коллектив, у него есть свои качества и неординарная техника. Он привыкает к нам, а мы к нему. Этот процесс длится не один день. Мы знаем, что он может больше и лучше.
- Вы во втором тайме дожимаете своего соперника, несмотря на напряженный график.
– Так получается, у нас были моменты во втором тайме, когда нас зажимали так, что вот-вот и что-то случится. Вера в то, что мы можем и хотим, большую роль сыграла.
Мы рады, но так случилось, что выиграли последние 2 игры. Остается одна, которая никакой роли кроме престижа не играет. Мы не каждый год играем в еврокубках, нужно наслаждаться этими играми. Европа – это тот рынок, где футболисты хотят себя показать, что мы сейчас и делаем.
- Согласитесь с тем, что команда повзрослела по сравнению с первым матчем против "Лестера"?
– Это опыт. Мы же не просто проиграли и забыли. Мы хотим развиваться, мы это стараемся делать, анализируем, показываем, тренируем. Это приносит плоды, которые мы сейчас пожинаем. Сейчас мы имеем то, что имеем, но лучше бы мы сейчас начинали этот турнир.
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