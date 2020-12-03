Заря - четвертая украинская команда, которая побеждала представителя АПЛ в еврокубках

В международных турнирах у украинских команд с представителями английского чемпионата не лучшие отношения. С 63-х матчей (со времен Независимости) выиграть удалось только тринадцать. Все – на своем поле.

Ранее англичан в еврокубках побеждали "Шахтер", "Динамо" и "Днепр". Четвертой командой в этом списке стала луганская "Заря" благодаря победе над "Лестером" в пятом туре группового этапа ЛЕ 2020/21 (1:0). Это первая победа луганчан над представителями Туманного Альбиона, добытая с четвертой попытки (ранее дважды проиграли МЮ и раз – "Лестеру"). Кроме этих команд, с представителями АПЛ в еврокубках играли "Ворскла", "Металлист" и "Металлург" (Запорожье), но суммарно в восьми матчах не одержали ни одной победы.

Благодаря этой победе луганчане повторили результат сезона 2017/18, когда в группе были одержаны две победы над "Гертой" и "Атлетиком". Но в этом сезоне у "Зари" есть еще один матч в запасе (против "Браги"), однако уже нет шансов на выход в плей-офф.