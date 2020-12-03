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ЛЕ. АЗ - Наполи 1:1. Алкмар сохраняет шансы на плей-офф
Нидерландцы упустили шанс переиграть Наполи
Лига Европы, группа F, пятый тур. 3 декабря. Алкмар, “стадион АЗ”
“АЗ” Алкмар – “Наполи” Неаполь 1:1
Голы: Мартинс Инди 54 – Мертенс 6
На 60-й минуте Копмейнерс не реализовал пенальти (вратарь)
“АЗ”: Бизот – Сугавара, Хацидьякос, Мартинс Инди, Вейндал – Стенгс, Мидтше, Копмейнерс, Абухляль (Карлссон 82) – Де Вит, Гудмундссон (Боаду 70)
“Наполи”: Оспина – Гулям (Руи 66), Максимович, Кулибали, Ди Лоренцо – Руис, Бакайоко – Инсинье, Зелински (Петанья 62), Политано (Лозано 62) – Мертенс (Демме 66)
Предупреждения: Мартинс Инди 41, Вейндал 56 – Демме 90+2
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Наполи"
|5
|3
|1
|1
|6-3
|+3
|10
|2
|"Реал Сосьедад"
|5
|2
|2
|1
|4-3
|+1
|8
|3
|"АЗ" Алкмар
|5
|2
|2
|1
|6-3
|+3
|8
|4
|"Риека"
|5
|0
|1
|4
|4-11
|-7
|1
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