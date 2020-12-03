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ЛЕ. АЗ - Наполи 1:1. Алкмар сохраняет шансы на плей-офф

Лига Европы
(1 голосов)

Нидерландцы упустили шанс переиграть Наполи

ЛЕ. АЗ - Наполи 1:1. Алкмар сохраняет шансы на плей-офф
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, группа F, пятый тур. 3 декабря. Алкмар, “стадион АЗ”

“АЗ” Алкмар – “Наполи” Неаполь 1:1

Голы: Мартинс Инди 54 – Мертенс 6

На 60-й минуте Копмейнерс не реализовал пенальти (вратарь)

“АЗ”: Бизот – Сугавара, Хацидьякос, Мартинс Инди, Вейндал – Стенгс, Мидтше, Копмейнерс, Абухляль (Карлссон 82) – Де Вит, Гудмундссон (Боаду 70)

“Наполи”: Оспина – Гулям (Руи 66), Максимович, Кулибали, Ди Лоренцо – Руис, Бакайоко – Инсинье, Зелински (Петанья 62), Политано (Лозано 62) – Мертенс (Демме 66)

Предупреждения: Мартинс Инди 41, Вейндал 56 – Демме 90+2

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Наполи" 5 3 1 1 6-3 +3 10
2 "Реал Сосьедад" 5 2 2 1 4-3 +1 8
3 "АЗ" Алкмар 5 2 2 1 6-3 +3 8
4 "Риека" 5 0 1 4 4-11 -7 1
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В статье: Лига Европы Наполи (Неаполь) Дрис Мертенс АЗ (Алкмаар)
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