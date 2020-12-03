  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. ЛЕ. Триумф Бенфикы, очередная победа Ромы, упущенный шанс ПАОКа
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЕ. Триумф Бенфикы, очередная победа Ромы, упущенный шанс ПАОКа

Лига Европы
(1 голосов)

Кратко о самом главном

ЛЕ. Триумф Бенфикы, очередная победа Ромы, упущенный шанс ПАОКа
UA-Футбол
Новина українською

Завершились вторые матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы. Кратко пробежимся по главным результатам.

Читайте такжеЛЕ. Брага в плей-офф, ЦСКА проигрывает, Хоффенхайм и Црвена Звезда играют вничью

Группа А

Рома - Янг Бойз 3:1

Клуж - ЦСКА София 0:0

Группа В

Арсенал - Рапид 4:1 - отчет о матче

Мольде - Дандолк 3:1

Группа С

Славия - Хапоэль 2:0

Ницца - Байер 2:3 - отчет о матче

Группа D

Рейнджерс - Стандарт 3:2

Бенфика - Лех 4:0

Группа Е

Гранада - ПСВ 0:1

Омония - ПАОК 2:1

Группа F

АЗ - Наполи 1:1 - отчет о матче

Реал Сосьедад - Риекка 2:2

Жирным выделены команды, которые прошли в следующий этап

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Европы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...