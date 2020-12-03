Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЕ. Триумф Бенфикы, очередная победа Ромы, упущенный шанс ПАОКа
Кратко о самом главном
Завершились вторые матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы. Кратко пробежимся по главным результатам.
Группа А
Рома - Янг Бойз 3:1
Клуж - ЦСКА София 0:0
Группа В
Арсенал - Рапид 4:1 -
Мольде - Дандолк 3:1
Группа С
Славия - Хапоэль 2:0
Ницца - Байер 2:3 -
Группа D
Рейнджерс - Стандарт 3:2
Бенфика - Лех 4:0
Группа Е
Гранада - ПСВ 0:1
Омония - ПАОК 2:1
Группа F
АЗ - Наполи 1:1 -
Реал Сосьедад - Риекка 2:2
Жирным выделены команды, которые прошли в следующий этап
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