ЛЕ. Ницца - Байер 2:3. Кажется, Патрик Виейра засиделся

У игроков "Ниццы" настрой был не ахти - на пути к стадиону автобус с командой остановили фанаты, требовавшие отставки Патрика Виейра. "Орлята" проиграли 4 последних матча кряду и сползли на 11-е место в чемпионате, так что все логично.

Может, поэтому хозяева со старта выглядели отнюдь не по-хозяйски, позволяя "Байеру" легко прорываться сквозь собственную оборону. Виейра вышел с ультразащитной схемой 5-4-1, но и это не помогло. Керем Демирбай легко прошил нестройные ряды "Орлят" одной передачей на Мусу Диаби. Спустя пару минут свой мяч забил и Патрик Шик, но его отменили из-за несуществующего офсайда. В отличие от ЛЧ, в группе ЛЕ нету ВАР.

"Ницца" отыграла один гол благодаря блестящему удару Камара, но с командной игрой все было так плохо, что Виейра первую замену сделал на 29-й минуте.

Конечно, "Байер" вскоре забил второй. Вы еще помните Александара Драговича? Так вот сегоддня он красиво с лету вколотил мяч после углового.

По такой игре дело могло кончиться совсем неприлично для хозяев, но Петер Бош начал снимать основу уже в перерыве. Вдобавок Лукаш Градецкий совершил ужасный ляп, отбив прямо перед собой несложный удар метров с 30-ти. Впрочем, уже спустя пять минут Баумгартлингер после подачи со стандарта вернул немцам перевес. Все выглядело настолько легко и просто, что вратарь "Ниццы" Вальтер Бенитес выругался на весь стадион. Его было откровенно жаль.

К сожалению, в этом сезоне оборона "Ниццы" напоминает решето, а в атаке каждый сам за себя. Естественно, такая команда не имела шансов выйти в плей-офф ЛЕ. А вот "Байер" уже там, и это хорошая новость. Философией "Фармацевтов" всегда был атакующий, праздничный футбол, и команда Боша играет именно так. Вне сомнений, эти парни не дадут нам заскучать и в играх на выбывание.

ЛЕ, 5-й тур. Ницца. "Альянц Ривьера"

"Ницца" - "Байер" - 2:3

Голы: Камара, 26, Ндойе, 46 - Диаби, 22, Драгович, 32, Баумгартлингер, 51

"Ницца": Бенитес - Лотомба, Робсон-Бамбу, Данилюк, Нсоки, Камара (Коли, 72) - Клод-Морис, Ренн-Аделаид, Данилу (Тюрам, 67), Маолида (Ндойе, 29) - Гуири (Трулье, 72)

"Байер": Градецкий - Л. Бендер (Тапсоба, 46), Та, Драгович, Венделл - Беллараби, Баумгартлингер, Демирбай (Виртц, 86), Диаби (Гедикли, 68) - Шик (Бэйли, 46), Амири (Тюркмен, 68)

Предупреждения: Ндойе, 39, Данилюк, 90+2 - Демирбай, 12