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Арсенал – Рапид 4:1. Канониры продолжают победный путь в ЛЕ
Очередной разгром от лондонцев в турнире
Лиге Европы, групповой этап
Группа B, 5-й тур
"Арсенал" – "Рапид" 4:1
Голы: Ляказетт (10), Пабло Мари (18), Нкетиа (44), Смит-Роу (66) – Китагава (47)
"Арсенал": Рунарссон – Колашинац, Мари, Мустафи (Чемберс, 70), Седрик – Эль-Ненни (Себальос , 63), Мейтланд-Найлз – Пепе, Ляказетт (Смит-Роу, 63) , Нельсон (Виллиан, 63) , Нкетиа (Балоган, 81)
"Рапид": Штребингер – Граймль, Хофманн (Барач, 46) , Зоннляйтнер – Ульман (Шик, 46), Ритцмайер (Кнасмюлльнер, 66) , Шустер, Демир, Аразе – Алар (Зульцбахер, 78), Китигава (Кара, 66)
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