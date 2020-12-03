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Арсенал – Рапид 4:1. Канониры продолжают победный путь в ЛЕ

Лига Европы
(1 голосов)

Очередной разгром от лондонцев в турнире

Арсенал – Рапид 4:1. Канониры продолжают победный путь в ЛЕ
Новина українською

Лиге Европы, групповой этап

Группа B, 5-й тур

"Арсенал" – "Рапид" 4:1

Голы: Ляказетт (10), Пабло Мари (18), Нкетиа (44), Смит-Роу (66) – Китагава (47)

"Арсенал": Рунарссон – Колашинац, Мари, Мустафи (Чемберс, 70), Седрик – Эль-Ненни (Себальос , 63), Мейтланд-Найлз – Пепе, Ляказетт (Смит-Роу, 63) , Нельсон (Виллиан, 63) , Нкетиа (Балоган, 81)

"Рапид": Штребингер – Граймль, Хофманн (Барач, 46) , Зоннляйтнер – Ульман (Шик, 46), Ритцмайер (Кнасмюлльнер, 66) , Шустер, Демир, Аразе – Алар (Зульцбахер, 78), Китигава (Кара, 66)

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В статье: Арсенал (Лондон) Рапид (Вена)
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