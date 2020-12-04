Мощно! ВИДЕО, как 18-летний защитник Ромы забил гол в ЛЕ невероятным дальним ударом

Год назад одно из авторитетных изданий включило защитника "Ромы" Риккардо Калафиори в список самых талантливых игроков 2002 года рождения. Тогда же он порвал "кресты" и выпал почти на год. Были опасения, что его карьера закончится, даже не начавшись. Но Риккардо восстановился и снова в строю. Неделю назад он сыграл полный матч против "Клужа". В четверг сыграл полный матч против "Янг Бойз". И именно Калафиори забил невероятный второй гол, который в итоге стал победным.

"Рома" в пяти матчах Лиги Европы набрала 13 очков и гарантировала себе выход в плей-офф с первого места. Вашему вниманию полный видео обзор матча "Рома" - "Янг Бойз"

Лига Европы. Пятый тур. Группа А

"Рома" - "Янг Бойз" 3:1

Голы: Майораль 44, Калафиори 59, Джеко 81 - Нсаме 34