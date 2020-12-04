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Драгович снова забил, но посмотрите на пас Демирбая! Видео обзор матча Ницца - Байер
Смотреть видео обзор матча Лиги Европы Ницца - Байер, 3 декабря 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Ницца - Байер, которые встречались в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Поединок получился весьма эффектным - пять забитых голов на двоих. Особенно эффектным вышел первым - Диаби забил слета после классного паса Демирбая. Также отметим экс-защитника Динамо Александра Драгович. Он отличился после подачи углового, но забил не головой, а пробив слета ногой! Для австрийского защитника это второй мяч в сезоне. Байер в итоге обеспечил себе место в плей-офф, правда, пока не понятно с какого места - в последнем туре аптекари сыграют со Славией, которая имеет те же 12 очков, что и немецкая команда.
Лига Европы. Группа С. Пятый тур
Ницца - Байер 2:3
Голы: Камара 26 Ндойе 47 - Диаби 22 Драгович 32, Баумгартлингер 51
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