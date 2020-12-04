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Хавбек Зари Владлен Юрченко рассказал о выводах из поражения в Лиге Европы
Поймали свою игру по ходу группового этапа
Центральный полузащитник "
Мы настраивались, разбирали соперника. В последние недели поймали свою игру, разобрали ошибки, и сегодня была уверенность в хорошем результате. У нас был шанс пройти дальше и нужна была победа. Мы свое дело сделали.
Есть команды, которые прогрессируют после Лиги Европы или Лиги чемпионов. Мы по ходу Лиги Европы посмотрели на ошибки, немного по-другому стали играть и пришел результат.
Мы нагнетаем свою игру, ждем шанса, он у нас есть. С "Брагой" должны были забить 3-4 гола, но проиграли. Такая картина не очень удачная. Сейчас совсем другая история.
В "Лестере" такие же люди, нужно настраиваться на это, играть без страха. Вся команда получила опыт, мы начали не проигрывать в борьбе. О результате матча АЕК - "Брага" узнал уже после игры. Надеялся до последнего.
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