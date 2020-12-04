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Хавбек Зари Владлен Юрченко рассказал о выводах из поражения в Лиге Европы

Лига Европы
(2 голосов)

Поймали свою игру по ходу группового этапа

Хавбек Зари Владлен Юрченко рассказал о выводах из поражения в Лиге Европы
Новина українською

Центральный полузащитник "Зари" Владлен Юрченко, один из лучших игроков матча 5-го тура Лиги Европы с "Лестером", прокомментировал победу над англичанами 1:0.

Мы настраивались, разбирали соперника. В последние недели поймали свою игру, разобрали ошибки, и сегодня была уверенность в хорошем результате. У нас был шанс пройти дальше и нужна была победа. Мы свое дело сделали.

Есть команды, которые прогрессируют после Лиги Европы или Лиги чемпионов. Мы по ходу Лиги Европы посмотрели на ошибки, немного по-другому стали играть и пришел результат.

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Мы нагнетаем свою игру, ждем шанса, он у нас есть. С "Брагой" должны были забить 3-4 гола, но проиграли. Такая картина не очень удачная. Сейчас совсем другая история.

В "Лестере" такие же люди, нужно настраиваться на это, играть без страха. Вся команда получила опыт, мы начали не проигрывать в борьбе. О результате матча АЕК - "Брага" узнал уже после игры. Надеялся до последнего.

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В статье: Заря (Луганск) Лига Европы Владлен Юрченко Лестер Сити
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