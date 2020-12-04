Хавбек Зари Владлен Юрченко рассказал о выводах из поражения в Лиге Европы

Центральный полузащитник " Зари " Владлен Юрченко, один из лучших игроков матча 5-го тура Лиги Европы с "Лестером", прокомментировал победу над англичанами 1:0.

Мы настраивались, разбирали соперника. В последние недели поймали свою игру, разобрали ошибки, и сегодня была уверенность в хорошем результате. У нас был шанс пройти дальше и нужна была победа. Мы свое дело сделали.

Есть команды, которые прогрессируют после Лиги Европы или Лиги чемпионов. Мы по ходу Лиги Европы посмотрели на ошибки, немного по-другому стали играть и пришел результат.