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Невероятное спасение. ВИДЕО, как голкипер Зари отбил удар в девятку на последних секундах
Команда Скрипника могла и не выиграть
Луганская "Заря" одержала вторую победу в Лиге Европы - в пятом туре команда Виктора Скрипника переиграла английский "Лестер". Единственный гол на 84-й минуте забил Алахьяр Саядманеш. Однако луганчане могли и не выиграть этот поединок. Буквально на последних секундах турецкий легионер "Лестера" Ченгиз Ундер нанес классный удар из-за пределов штрафной точно в девятку. Однако свою команду в эффектном броске спас боснийский голкипер Никола Василь.
Добавим, что "Заря" потеряла шансы выйти в плей-офф, хотя и набрала уже шесть очков. У "Браги", с которой луганчане сыграют в последнем туре, и "Лестера" по десять баллов.
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