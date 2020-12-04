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Невероятное спасение. ВИДЕО, как голкипер Зари отбил удар в девятку на последних секундах

Лига Европы
(4 голосов)

Команда Скрипника могла и не выиграть

Невероятное спасение. ВИДЕО, как голкипер Зари отбил удар в девятку на последних секундах
Новина українською

Луганская "Заря" одержала вторую победу в Лиге Европы - в пятом туре команда Виктора Скрипника переиграла английский "Лестер". Единственный гол на 84-й минуте забил Алахьяр Саядманеш. Однако луганчане могли и не выиграть этот поединок. Буквально на последних секундах турецкий легионер "Лестера" Ченгиз Ундер нанес классный удар из-за пределов штрафной точно в девятку. Однако свою команду в эффектном броске спас боснийский голкипер Никола Василь.

Добавим, что "Заря" потеряла шансы выйти в плей-офф, хотя и набрала уже шесть очков. У "Браги", с которой луганчане сыграют в последнем туре, и "Лестера" по десять баллов.

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В статье: Заря (Луганск) Дженгиз Ундер Лестер Сити Никола Василь
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Комментарии (3)
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Daddygo (Харьков)
04.12.2020 в 11:19
Где там сейв ? Не увидел
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Crasengover (Александрия)
04.12.2020 в 11:03
Супер сейв получился!
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Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
04.12.2020 в 10:32
Микола Василь, файний хлоп...
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