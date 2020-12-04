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Защитник Зари рассказал о смешанных эмоциях после победы над Лестером

Лига Европы
(1 голосов)
Защитник Зари рассказал о смешанных эмоциях после победы над Лестером
Новина українською

"Заря" на "Славутич-Арене" в 5 туре ЛЕ обыграла английский "Лестер" 1:0. Правый фланговый защитник луганской команды Денис Фаворов коротко прокомментировал ход поединка.

Моментами нам игра удавалась. Было ощущение, что мы можем больше, и нам по силам выиграть в этом матче.

Моментами было трудно, врать не буду. Но верили, что можем победить. Так и произошло.

Радость от победы изменила информация о том, что «Брага» выиграла в параллельном матче. Смешанные эмоции.

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В статье: Заря (Луганск) Лестер Сити
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (7)
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vadooo (Слатино)
04.12.2020 в 11:07
Шармачок не получился.
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.12.2020 в 10:51
Дивний заголовок
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0
0
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simargl (Чернигов)
04.12.2020 в 10:30
А в душе он в Десне ...)))
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+4
0
Lil Jon (Полтава)
04.12.2020 в 10:08
Десни? Ви серйозно?
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+7
0
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Evgenariys (Чернигов)
04.12.2020 в 10:22
та пойдет, он в фк ссыкуны случайно оказался
Ответить
+1
-1
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simargl (Чернигов)
04.12.2020 в 10:31
Не случайно. Там денег в половину больше предложили.
+3
0
octavi4 (Warszawa)
04.12.2020 в 10:45
Не грусти :)
0
-1


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