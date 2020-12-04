Защитник Зари рассказал о смешанных эмоциях после победы над Лестером

" Заря " на "Славутич-Арене" в 5 туре ЛЕ обыграла английский "Лестер" 1:0. Правый фланговый защитник луганской команды Денис Фаворов коротко прокомментировал ход поединка.

Моментами нам игра удавалась. Было ощущение, что мы можем больше, и нам по силам выиграть в этом матче.

Моментами было трудно, врать не буду. Но верили, что можем победить. Так и произошло.

Радость от победы изменила информация о том, что «Брага» выиграла в параллельном матче. Смешанные эмоции.