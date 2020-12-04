Лига Европы
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Защитник Зари рассказал о смешанных эмоциях после победы над Лестером
"
Моментами нам игра удавалась. Было ощущение, что мы можем больше, и нам по силам выиграть в этом матче.
Моментами было трудно, врать не буду. Но верили, что можем победить. Так и произошло.
Радость от победы изменила информация о том, что «Брага» выиграла в параллельном матче. Смешанные эмоции.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (7)
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vadooo (Слатино)
04.12.2020 в 11:07
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Віктор Бокасса (Betwmount)
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simargl (Чернигов)
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simargl (Чернигов)
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octavi4 (Warszawa)
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